Тур: 6. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
1:0
32' ГолSamuel Ballet
54' Желтая карточкаSamuel Ballet
62' Желтая карточкаСотье Антони
63' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
65' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
69' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
74' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
1:1
88' ГолОморуйи Кевин
90'+7
Ход матча
32'
54'
62'
63'
65'
69'
88'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
429 Количество передач 348
-
51 Владение мячом, % 49
23
Granit
Lekaj
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
45
Гуэ
Самюэль
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Johan Kury
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Винтертур
Ивердон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
19
Голов в среднем за матч
1.4
2.71
Среднее время на гол
64
33
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Ballet
|3
|0.5
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.5
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.33
|Туркес Алдин
|2 (1)
|0.33
|Стильхарт Базиль
|1
|0.17
|Randy Schneider
|1
|0.17
|Adrian Gantenbein
|1
|0.17
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|2
|0.33
|Evans Maurin
|2
|0.33
|Лунгой Кристофер
|2
|0.33
|Оморуйи Кевин
|2
|0.33
|Махиус Аймен
|1
|0.17
|Клепач Михаель
|1
|0.17
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
6
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
67%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
4
36%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2
Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2
Результаты матчей
Винтертур
Ивердон
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
5:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
24
15
15
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна
|Сене Кали
|1 2
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 2