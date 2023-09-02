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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Стандард
1:1
Второй тайм: 61'
РВДМ 47
0'
0:1
19' Гол
Гейе Махтар
19' Желтая карточка
Nathan Ngoy
1:1
24' Гол
Канга Вилфрид
34' Желтая карточка
Zakaria El Ouahdi

Ход матча

19'
0:1
Гейе Махтар
(Мерсье Ксавье)
19'
Nathan Ngoy
 
24'
Канга Вилфрид
(Бокади Мервей)
1:1
34'
 
Zakaria El Ouahdi
58'
Noah Ohio
Драгус Денис
 
58'
 
Абе Суто
Двомо Пьер
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
РВДМ 47
3.15
3.75
4.10
Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
2
Девале
Жиль
22
Баликвиша
Вильям
24
О'Нил
Эйден
6
Кавабэ
Хаяо
61
Cihan
Canak
7
Драгус
Денис
14
Канга
Вилфрид
33
Дефурни
Тео
2
Luis
Geovanny
Segovia
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
77
Zakaria
El
Ouahdi
5
Де
Сарт
Алексис
6
Двомо
Пьер
30
Мерсье
Ксавье
26
Abner
II
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
Стандард
3-5-2
РВДМ 47
5-3-2

История личных встреч

Стандард
РВДМ 47

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 1 0.17
Кавабэ Хаяо 1 0.17
Драгус Денис 1 0.17
Бокади Мервей 0 0
Доннум Арон 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 3 (1) 0.6
Гейе Махтар 1 0.2
Да Сильва Флоран 1 0.2
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 2 1
Баликвиша Вильям 1 1
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Хефкенс Карл 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 1 0
Дефурни Тео 1 0
Klaus 1 0
Abner II 1 0
Zakaria El Ouahdi 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1

Результаты матчей

Стандард
РВДМ 47

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стандард
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 6 - 4 12
2.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
3.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
4.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
9.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 1:1 5 2 1 2 5 - 13 7
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Стандард
 1:1 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
7.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 1:1 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Стандард
 1:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
РВДМ 47
 1:1 3 1 1 1 4 - 9 4
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Стандард
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Двомо Пьер уходит с поля. Абе Суто выходит вместо него
  • 58'
    Драгус Денис уходит с поля. Noah Ohio выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Zakaria El Ouahdi получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Бокади Мервей сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
  • 19'
    Nathan Ngoy получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Мерсье Ксавье сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
РВДМ 47
3.15
3.75
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 1:1 РВДМ 47 онлайн

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