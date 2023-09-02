Тур: 6. Стадион: Морис Дюфран.
0'
0:1
19' ГолГейе Махтар
19' Желтая карточкаNathan Ngoy
1:1
24' ГолКанга Вилфрид
34' Желтая карточкаZakaria El Ouahdi
Ход матча
19'
0:1
19'
24'
1:1
58'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
61
Cihan
Canak
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
26
Abner
II
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Abner IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
История личных встреч
Стандард
РВДМ 47
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|1
|0.17
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.17
|Драгус Денис
|1
|0.17
|Бокади Мервей
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.6
|Гейе Махтар
|1
|0.2
|Да Сильва Флоран
|1
|0.2
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Хефкенс Карл
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Abner II
|1
|0
|Zakaria El Ouahdi
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1
Результаты матчей
Стандард
РВДМ 47
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стандард
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 13
|7
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|15.
|6
|0
|1
|5
|7 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3