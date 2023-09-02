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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Стандард
1:1
Конец матча
РВДМ 47
0'
19' Желтая карточка
Nathan Ngoy
0:1
19' Гол
Гейе Махтар
1:1
24' Гол
Канга Вилфрид
34' Желтая карточка
Zakaria El Ouahdi
64' Желтая карточка
Де Сарт Алексис
79' Желтая карточка
Абе Суто
90'+6
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
2
Девале
Жиль
22
Баликвиша
Вильям
24
О'Нил
Эйден
6
Кавабэ
Хаяо
61
Cihan
Canak
7
Драгус
Денис
14
Канга
Вилфрид
33
Дефурни
Тео
2
Luis
Geovanny
Segovia
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
77
Zakaria
El
Ouahdi
5
Де
Сарт
Алексис
6
Двомо
Пьер
30
Мерсье
Ксавье
26
Abner
II
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
Стандард
3-5-2
РВДМ 47
5-3-2

История личных встреч

Стандард
РВДМ 47

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 1 0.17
Кавабэ Хаяо 1 0.17
Драгус Денис 1 0.17
Бокади Мервей 0 0
Доннум Арон 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 3 (1) 0.6
Гейе Махтар 1 0.2
Да Сильва Флоран 1 0.2
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 2 1
Баликвиша Вильям 1 1
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Хефкенс Карл 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 1 0
Дефурни Тео 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Abner II 1 0
Абе Суто 1 0
Zakaria El Ouahdi 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1

Результаты матчей

Стандард
РВДМ 47

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стандард
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 6 - 4 12
2.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
3.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
4.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
9.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 5 2 1 2 5 - 13 7
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
7.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Zakaria El Ouahdi получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Бокади Мервей сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
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