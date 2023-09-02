Тур: 6. Стадион: Морис Дюфран.
0'
19' Желтая карточкаNathan Ngoy
0:1
19' ГолГейе Махтар
1:1
24' ГолКанга Вилфрид
34' Желтая карточкаZakaria El Ouahdi
64' Желтая карточкаДе Сарт Алексис
79' Желтая карточкаАбе Суто
90'+6
Ход матча
19'
19'
0:1
24'
1:1
57'
64'
79'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
61
Cihan
Canak
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
26
Abner
II
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Abner IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
История личных встреч
Стандард
РВДМ 47
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|1
|0.17
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.17
|Драгус Денис
|1
|0.17
|Бокади Мервей
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.6
|Гейе Махтар
|1
|0.2
|Да Сильва Флоран
|1
|0.2
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Хефкенс Карл
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Abner II
|1
|0
|Абе Суто
|1
|0
|Zakaria El Ouahdi
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1
Результаты матчей
Стандард
РВДМ 47
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стандард
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3