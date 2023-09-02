Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Бакбоорд Навайо из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

43' Эксельсиор остается без одного игрока, потому что Бас Юлиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Бас Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Эксельсиор

40' Ханссон Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

40' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лампру Лазарос тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

38' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

38' Brian De Keersmaecker ослабляет давление, выбив мяч.

38' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Bryan Limbombe ослабляет давление, выбив мяч.

35' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Сатриано Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Виллемс Джетро из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

33' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Хераклес

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Матч остановлен

29' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сатриано Антонио выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

27' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Хераклес

25' Оооо... вот это был удар! Лампру Лазарос должен был забить с этой позиции.

25' Лампру Лазарос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Лампру Лазарос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Команда Эксельсиор забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

18' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хераклес

16' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Bryan Limbombe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

10' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Эксельсиор

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хераклес

5' Redouan El Yaakoubi не смог попасть в створ ударом издали

4' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Brian De Keersmaecker выиграл воздушное противоборство у Ньивпорт Свен

4' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

3' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

2' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Хераклес начинает с центра поля