Тур: 4. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11185 Главный судья: Йоей Кой
3:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолАграфиотис Николас
39' Желтая карточкаЛампру Лазарос
49' Желтая карточкаЗагре Артур
1:1
54' ГолЛимбомбе Брайан
56' Вторая желтая карточкаЛампру Лазарос
2:1
60' ГолХоогма Джастин
76' Желтая карточкаСмеулерс Ян
82' Желтая карточкаВиллемс Джетро
3:1
85' ГолСанкох Мохамед
90'+5
Ход матча
19'
39'
49'
54'
1:1
56'
60'
2:1
76'
82'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
534 Количество передач 322
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа «Хераклеса»
-
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Эксельсиор
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.86
1.52
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
59
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|1
|0.33
|Энгельс Марио
|1
|0.33
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.33
|Хоогма Джастин
|1
|0.33
|Уахим Анас
|1
|0.33
|Санкох Мохамед
|1
|0.33
|Де Кеерсмакер Брайан
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|4
|1
|Удденес Оскар
|2
|0.5
|Оморова Ричи
|1
|0.25
|Хореман Сибе
|1
|0.25
|Виделль Каспер
|1
|0.25
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Загре Артур
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Виллемс Джетро
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Бас Юлиан
|2
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
1
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1
Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4
Результаты матчей
Хераклес
Эксельсиор
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (3)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2