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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 11185 Главный судья: Йоей Кой
Хераклес
3:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
19' Гол
Аграфиотис Николас
39' Желтая карточка
Лампру Лазарос
49' Желтая карточка
Загре Артур
1:1
54' Гол
Лимбомбе Брайан
56' Вторая желтая карточка
Лампру Лазарос
2:1
60' Гол
Хоогма Джастин
76' Желтая карточка
Смеулерс Ян
82' Желтая карточка
Виллемс Джетро
3:1
85' Гол
Санкох Мохамед
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Аграфиотис Николас
(Лампру Лазарос)
34'
 
Оморова Ричи
Аграфиотис Николас
39'
 
Лампру Лазарос
49'
 
Загре Артур
54'
Лимбомбе Брайан
(Ханссон Эмиль)
1:1
56'
 
Лампру Лазарос
60'
Хоогма Джастин
(Ханссон Эмиль)
2:1
62'
Брюнс Томас
Сатриано Антонио
 
62'
Санкох Мохамед
Лимбомбе Брайан
 
63'
 
Фитц-Джим Киян
Бас Юлиан
75'
 
Сеймор Серано
Ньивпорт Свен
76'
 
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
76'
 
Смеулерс Ян
Сандра Сиссе
76'
 
Смеулерс Ян
77'
Шеперман Сэм
Уахим Анас
 
78'
Нанкиши Абденего
Энгельс Марио
 
82'
Виллемс Джетро
 
85'
Санкох Мохамед
(Де Кеерсмакер Брайан)
3:1
87'
Ван Оршот Диего
Ханссон Эмиль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 534 Количество передач 322
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
9
Сатриано
Антонио
29
Ханссон
Эмиль
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
8
Сандра
Сиссе
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
7
Лампру
Лазарос
Хераклес
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Эксельсиор

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
1:3
ПДПОЗВЭ
3:0
ТМК
0:2
Э
4:5
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.52

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
59

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 1 0.33
Энгельс Марио 1 0.33
Лимбомбе Брайан 1 0.33
Хоогма Джастин 1 0.33
Уахим Анас 1 0.33
Санкох Мохамед 1 0.33
Де Кеерсмакер Брайан 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 4 1
Удденес Оскар 2 0.5
Оморова Ричи 1 0.25
Хореман Сибе 1 0.25
Виделль Каспер 1 0.25
Лампру Лазарос 0 0
Загре Артур 0 0
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 2 0
Виллемс Джетро 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лампру Лазарос 1 1
Бас Юлиан 2 0
Загре Артур 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1
Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4

Результаты матчей

Хераклес
Эксельсиор

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
6.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
12.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
14.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
ПСВ Де Йонг Люк 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хераклес: 62%, Эксельсиор: 38%.
  • 95'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 93'
    Brian De Keersmaecker не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Загре Артур ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Виделль Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Загре Артур из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Шеперман Сэм навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 92'
      Виделль Каспер из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Brian De Keersmaecker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Хераклес: 62%, Эксельсиор: 38%.
    • 90'
      Сеймор Серано ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Хоогма Джастин успешно блокирует удар.
    • 90'
      Redouan El Yaakoubi нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Зонненберг Свен из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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