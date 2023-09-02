Brian De Keersmaecker не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Brian De Keersmaecker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.