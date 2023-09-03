Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Утрехт

44' Виффер Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Иванушец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Утрехт

41' Пайшао Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

39' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Фейеноорд

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

31' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Стенгс Келвин забивает с левой ноги!

28' Иванушец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Иванушец Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

18' Удар от ворот произведет Утрехт

18' Оооо... вот это был удар! Иванушец Лука должен был забить с этой позиции.

18' Иванушец Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Пайшао Игор пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

18' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

17' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Иванушец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля