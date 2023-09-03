  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Утрехт
1:3
Второй тайм: 62'
Фейеноорд

Ход матча

8'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Ганцко Давид)
19'
Фламинго Райан
(Лидберг Исак)
1:1
28'
1:2
Стенгс Келвин
(Иванушец Лука)
46'
1:3
Хименес Сантьяго Томас
55'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
55'
 
Минте Янкуба
Пайшао Игор
57'
Тоорнстра Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 182 Количество передач 285
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Фейеноорд
90.00
4.30
4.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
34
Фламинго
Райан
18
Тоорнстра
Йенс
11
Азаркан
Маруан
37
Лидберг
Исак
21
Сёнтьенс
Матс
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Утрехт
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Фейеноорд

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

34 матча

8.8%
32.4%
58.8%
3 победы 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.8%
50%
41.2%
3 победы 17 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.84

Среднее время на гол

67
106

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.95
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламинго Райан 1 0.25
Лидберг Исак 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 5 (1) 1.25
Стенгс Келвин 1 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.25
Пайшао Игор 1 0.25
Гертрейда Лютсхарел 1 0.25
Виффер Матс 1 0.25
Сейер Лео 1 0.25
Траунер Гернот 0 0
Иванушец Лука 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1

Результаты матчей

Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Утрехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0
Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2

Результаты матчей

Утрехт
Фейеноорд

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3:1 Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
5.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
12.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
14.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 1:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 3:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 3:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 1:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 62'
    Стенгс Келвин из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
  • 62'
    Матч возобновлен
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Оооо... вот это был удар! Уэда Аясэ должен был забить с этой позиции.
  • 61'
    Хорошую попытку сделал Уэда Аясэ. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 61'
    Баркас Василис ошибается в защите.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Утрехт.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.73. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.73 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Фейеноорд
    90.00
    4.30
    4.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Утрехт 1:3 Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     