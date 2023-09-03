Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

82' Боздоган Джан не смог попасть в створ ударом издали

81' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Сёнтьенс Матс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Отличную игру провел сегодня Стенгс Келвин ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

79' Йенсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Йенсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Утрехт

77' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Утрехт

75' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

74' Матч возобновлен

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Боздоган Джан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Отличный командный гол!

72' Г О О О О Л - Уэда Аясэ забивает с левой ноги!

71' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хартман Квилиндси из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хорошую попытку сделал Уэда Аясэ . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Оооо... вот это был удар! Уэда Аясэ должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Уэда Аясэ . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Траунер Гернот пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Утрехт

59' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тоорнстра Йенс получил желтую карточку от судьи

56' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Утрехт пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Утрехт

53' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Баркас Василис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

46' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает ударом с левой ноги!