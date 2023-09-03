Тур: 4. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20366 Главный судья: Ван Букель Пол
0'
0:1
8' ГолХименес Сантьяго Томас
1:1
19' ГолФламинго Райан
1:2
28' ГолСтенгс Келвин
1:3
46' ГолХименес Сантьяго Томас
57' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
1:4
72' ГолУэда Аясэ
1:5
90' ГолМинте Янкуба
90'+5
Ход матча
8'
19'
1:1
28'
1:2
46'
57'
72'
1:4
90'
1:5
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 11
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
416 Количество передач 518
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Лидберг
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Rob Penders
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Фейеноорд
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед
34 матча
8.8%
32.4%
58.8%
3 победы 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.8%
50%
41.2%
3 победы 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.84
Среднее время на гол
67
106
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.95
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.68
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
53
69
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фламинго Райан
|1
|0.25
|Лидберг Исак
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|5 (1)
|1.25
|Стенгс Келвин
|1
|0.25
|Тимбер Квинтен
|1
|0.25
|Пайшао Игор
|1
|0.25
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.25
|Уэда Аясэ
|1
|0.25
|Виффер Матс
|1
|0.25
|Минте Янкуба
|1
|0.25
|Сейер Лео
|1
|0.25
|Траунер Гернот
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Иванушец Лука
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виргевер Ник
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|0
|1
Результаты матчей
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Утрехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
1
100%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0
Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2
Результаты матчей
Утрехт
Фейеноорд
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (3)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2