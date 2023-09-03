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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 20366 Главный судья: Ван Букель Пол
Утрехт
1:5
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
8' Гол
Хименес Сантьяго Томас
1:1
19' Гол
Фламинго Райан
1:2
28' Гол
Стенгс Келвин
1:3
46' Гол
Хименес Сантьяго Томас
57' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
1:4
72' Гол
Уэда Аясэ
1:5
90' Гол
Минте Янкуба
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Ганцко Давид)
19'
Фламинго Райан
(Лидберг Исак)
1:1
28'
1:2
Стенгс Келвин
(Иванушец Лука)
46'
1:3
Хименес Сантьяго Томас
55'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
55'
 
Минте Янкуба
Пайшао Игор
57'
Тоорнстра Йенс
 
64'
Ромени Оле
Лидберг Исак
 
64'
Рамселар Барт
Азаркан Маруан
 
72'
1:4
Уэда Аясэ
(Стенгс Келвин)
73'
 
Ниукоп Барт
Траунер Гернот
77'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
77'
Фрауло Оскар
Фламинго Райан
 
85'
 
Лингр Ондржей
Стенгс Келвин
85'
 
Зерруки Рамиз
Тимбер Квинтен
85'
Ван дер Марел Марк
Модибо Саньян
 
90'
1:5
Минте Янкуба
(Лингр Ондржей)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 416 Количество передач 518
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

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1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
34
Фламинго
Райан
18
Тоорнстра
Йенс
11
Азаркан
Маруан
37
Лидберг
Исак
21
Сёнтьенс
Матс
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Утрехт
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Фейеноорд

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

34 матча

8.8%
32.4%
58.8%
3 победы 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.8%
50%
41.2%
3 победы 17 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.84

Среднее время на гол

67
106

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.95
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламинго Райан 1 0.25
Лидберг Исак 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 5 (1) 1.25
Стенгс Келвин 1 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.25
Пайшао Игор 1 0.25
Гертрейда Лютсхарел 1 0.25
Уэда Аясэ 1 0.25
Виффер Матс 1 0.25
Минте Янкуба 1 0.25
Сейер Лео 1 0.25
Траунер Гернот 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Иванушец Лука 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1

Результаты матчей

Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Утрехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
1
100%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0
Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2

Результаты матчей

Утрехт
Фейеноорд

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Твенте
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Аякс
 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
14.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Волендам
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Аякс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Твенте
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Волендам
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (3)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Ниукоп Барт из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Ганцко Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Утрехт начинает контратаку
    • 92'
      Сегодняшная посещаемость составляет 20366 болельщиков
    • 91'
      Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Фейеноорд пытается что-то создать.
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Уэда Аясэ
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Утрехт контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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