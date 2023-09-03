Тур: 6. Стадион: Геламко.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
28
Боята
Дедрик
10
Ветлесен
Уго
32
Нуса
Антонио
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Брюгге
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.7%
35.7%
3.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед
56 матчей
39.3%
19.6%
41.1%
22 победы 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
37.5%
33.9%
16 побед 21 ничья 19 побед
Второй тайм
30.4%
37.5%
32.1%
17 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.46
1.32
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
87
67
Голов в среднем за матч
1.55
1.2
Тотал матчей
2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 73%
Меньше 27%
15
28
Больше 50%
Меньше 50%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.6
|Орбан Гифт
|2
|0.4
|Торунарига Джордан
|1
|0.2
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.2
|Кумс Свен
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|0.8
|Синкернагель Филип
|3
|0.6
|Родригеш Тьяго
|3 (1)
|0.6
|Бушанан Тажон
|2
|0.4
|Нуса Антонио
|1
|0.2
|Ванакен Ханс
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
57%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1
Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2
Брюгге
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5
Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Результаты матчей
Гент
Брюгге
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гент
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|14 - 2
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 13
|7
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|15.
|6
|0
|1
|5
|7 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3