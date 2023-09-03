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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Гент
2:1
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
24' Гол
Хон Хён-Сок
1:1
42' Гол
Ванакен Ханс
2:1
49' Гол
Хон Хён-Сок
58' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
79' Желтая карточка
Фадига Ноа
83' Вторая желтая карточка
Фадига Ноа
90'+8
1
Нарди
Поль
25
Фортуна
Нуриу
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
17
Юльсагер
Эндрю
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
11
Кейперс
Уго
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
28
Боята
Дедрик
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
32
Нуса
Антонио
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
Гент
4-4-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Брюгге

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.7%
35.7%
3.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

56 матчей

39.3%
19.6%
41.1%
22 победы 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
37.5%
33.9%
16 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

30.4%
37.5%
32.1%
17 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:0
С
1:0
К
0:3
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.32

Среднее время на гол

61
68

Всего голов

87
67

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 73%
Меньше 27%
15
28
Больше 50%
Меньше 50%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.6
Хон Хён-Сок 2 0.4
Орбан Гифт 2 0.4
Торунарига Джордан 1 0.2
Ватанабэ Цуёси 1 0.2
Кумс Свен 0 0
Тиссудали Тарик 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 (1) 0.8
Синкернагель Филип 3 0.6
Родригеш Тьяго 3 (1) 0.6
Бушанан Тажон 2 0.4
Ванакен Ханс 1 0.2
Нуса Антонио 1 0.2
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 1 1
Де Сар Жюльен 2 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Мехеле Брэндон 1 0
Родригеш Тьяго 1 0
Яремчук Роман 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
2
22%
5
36%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1
Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2
Брюгге
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5
Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Гент
Брюгге

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гент
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Андерлехт
 5 4 0 1 6 - 4 12
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
4.
Брюгге
 5 3 1 1 15 - 4 10
5.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
9.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 5 2 1 2 5 - 13 7
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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