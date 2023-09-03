Тур: 6. Стадион: Стад де Женев.
0'
0:1
2' ГолLukasz Lakomy
5' Желтая карточкаДулин Давид
34' Желтая карточкаБарон Энтони
45' Желтая карточкаАли Мохамед
59' Желтая карточкаПерссон Ноа
Ход матча
2'
0:1
5'
34'
45'
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Блюм Левин
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.29
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
37
12
Голов в среднем за матч
2.64
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.92
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
78
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|4 (1)
|0.67
|Кутеса Дерек
|1
|0.17
|Роделен Ронни
|1
|0.17
|Флюке Патрик
|1
|0.17
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.17
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.4
|Монтейро Джоэл
|2
|0.4
|Нсаме Жан-Пьер
|2 (1)
|0.4
|Угриниц Филип
|1
|0.2
|Бенито Лорис
|1
|0.2
|Lukasz Lakomy
|1
|0.2
|Ридер Фабиан
|1
|0.2
|Ганвула Сильвер
|1
|0.2
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
40%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2
Результаты матчей
Серветт
Янг Бойз
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Серветт
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|13 - 14
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна
|Сене Кали
|1 2