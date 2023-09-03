Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Аякс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Рефери не любит споров - именно за это Бробби Брайан сейчас получил желтую

51' Бробби Брайан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

48' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена из-за технических проблем.

41' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

38' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Рефери не любит споров - именно за это Maurice Steijn сейчас получил желтую

36' Авила Гастон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Авила Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Аякс

30' Дейкс Митчелл нанес удар головой, но Джей Кортер спокойно отбил мяч.

28' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Тахирович Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали

27' Авила Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

26' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Аякс

25' Удар от ворот произведет Аякс

24' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

20' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

20' Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Аякс

10' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Нослин Тейяни бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

10' Матч возобновлен

9' Нослин Тейяни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля