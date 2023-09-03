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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 12138 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Фортуна Ситтард
0:0
Конец матча
Аякс
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Нослин Тейяни
36' Желтая карточка
Авила Гастон
37' Желтая карточка
Стейн Морис
45' Желтая карточка
Бробби Брайан
65' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
90' Желтая карточка
Розье Лорейнц
90' Желтая карточка
Оратмангун Рагнар
90'+8

Ход матча

10'
Нослин Тейяни
0:0
36'
 
Авила Гастон
37'
 
Стейн Морис
45'
 
Бробби Брайан
62'
 
Гааей Антон
Ренсх Девайн
62'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
64'
Сирхейс Кай
Бельхейр Мухамед
 
65'
Дейкс Митчелл
 
72'
 
Годс Мика
Боргес Карлос
72'
 
Тейлор Кеннет
Тахирович Бенджамин
73'
Вита Реми
Дейкс Митчелл
 
88'
Оратмангун Рагнар
Кордоба Иньиго
 
88'
Озьякуп Огузхан
Халилович Ален
 
88'
Гриффит Иман
Нослин Тейяни
 
90'
Розье Лорейнц
 
90'
Оратмангун Рагнар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 301 Количество передач 584
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
6
Дуарте
Дерой
32
Розье
Лорейнц
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
77
Нослин
Тейяни
20
Бельхейр
Мухамед
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
30
Авила
Гастон
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
33
Тахирович
Бенджамин
38
Хлинссон
Кристиан
19
Микаутадзе
Жорж
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

10 матчей

10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

История матчей

Э
4:0
Э
2:3
Э
5:0
Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

3
15

Голов в среднем за матч

0.6
2.5

Среднее время на гол

150
36

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

4.6
3

Среднее время на гол

19
30

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

2.6
2.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

34
33

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Дерой 1 0.25
Розье Лорейнц 1 0.25
Бельхейр Мухамед 1 0.25
Нослин Тейяни 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.67
Кудус Мохаммед 1 0.33
Классен Дэви 1 0.33
Медич Яков 1 0.33
Бробби Брайан 1 0.33
Салах-Эддин Анасс 0 0
Боргес Карлос 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейкс Митчелл 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Гут Родриго 2 0
Бёйс Данни 1 0
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3
Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1
Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Аякс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
Витесс
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
16.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Витесс
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Витесс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
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    • 94'
      Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Розье Лорейнц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Аякс контролирует мяч.
    • 93'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Iman Griffith из команды Фортуна Ситтард в офсайде
    • 93'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Оратмангун Рагнар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 92'
      Судья свистит. Оратмангун Рагнар атаковал сзади соперника. Это Годс Мика заработал своей команде штрафной
    • 92'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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