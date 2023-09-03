Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Хорошую попытку сделал Манфред Угалде . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матиас Кьело получил желтую карточку от судьи

41' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Твенте

39' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с левой ноги!

36' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Imran Nazih выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Твенте

35' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Волендам

27' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Твенте

26' Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Волендам

20' Регер Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

16' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Твенте

13' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Волендам

10' Манфред Угалде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Волендам

7' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Куол Гаранг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Волендам

5' Влап Михел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Волендам

3' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля