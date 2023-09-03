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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Волендам
0:1
Второй тайм: 63'
Твенте
0'
0:1
36' Гол
Стейн Сем
41' Желтая карточка
Кьёлё Матиас

Ход матча

36'
0:1
Стейн Сем
(Влап Михел)
41'
 
Кьёлё Матиас
46'
 
Юнювар Наджи
Кьёлё Матиас
61'
Хуве Квинси
Зеефейк Ликвинсио
 
61'
Кломп Флип
Imran Nazih
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 162 Количество передач 316
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Твенте
6.20
6.80
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
3
Плат
Брайан
17
Твигт
Калвин
36
Milan
de
Haan
16
Imran
Nazih
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
14
Куол
Гаранг
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
38
Макс
Брюнс
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
4
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
8
Регер
Юри
27
Манфред
Угалде
Волендам
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Твенте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
ПД
5:0
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 1 0.33
Мюрен Роберт 1 0.33
Улд-Ших Биляль 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.67
Стейн Сем 2 0.67
Влап Михел 1 0.33
Садилек Михал 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Даан Ротс 0 0
Манфред Угалде 0 0
Юнювар Наджи 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уннерсталл Ларс 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Результаты матчей

Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Волендам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Волендам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1
Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3
Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0

Результаты матчей

Волендам
Твенте

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Волендам
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Твенте
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Аякс
 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
14.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Волендам
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Аякс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Твенте
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Волендам
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
Весь список
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 59'
    Манфред Угалде нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.
  • 59'
    Юнювар Наджи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 58'
    Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 57'
    Матч возобновлен
  • 57'
    Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • 51'
      Зеефейк Ликвинсио выиграл воздушное противоборство у Макс Брюнс.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 50'
      Оооо... вот это был удар! Стейн Сем должен был забить с этой позиции.
    • 50'
      Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Манфред Угалде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
    • 50'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 48'
      Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Юнювар Наджи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Манфред Угалде. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Волендам: 34%, Твенте: 66%.
    • 48'
      Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, Твенте: 65%.
    • 45'
      Твигт Калвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Матиас Кьело получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Матиас Кьело из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Куол Гаранг.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Imran Nazih из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Стейн Сем
    • 41'
      Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 39'
      Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 36'
      Проппер Робин сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Влап Михел сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с левой ноги!
    • 36'
      Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Imran Nazih выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 36'
      Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 35'
      Контроль мяча: Волендам: 38%, Твенте: 62%.
    • 35'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Регер Юри из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Твенте начинает контратаку
    • 32'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
    • 30'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Даан Ротс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 29'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Твигт Калвин из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело
    • 27'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 27'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 26'
      Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 25'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, Твенте: 65%.
    • 25'
      Даан Ротс из команды Твенте в офсайде
    • 25'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Куол Гаранг задерживает мяч рукой
    • 23'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Пайн Дерон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Куол Гаранг наказан за толчок Сампстед Альфонс
    • 22'
      Зеефейк Ликвинсио выиграл воздушное противоборство у Влап Михел.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 20'
      Регер Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 38%, Твенте: 62%.
    • 18'
      Садилек Михал наказан за толчок Milan de Haan
    • 18'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 41%, Твенте: 59%.
    • 15'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Макс Брюнс успешно блокирует удар.
    • 15'
      Улд-Ших Биляль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 14'
      Milan de Haan нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 14'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 38%, Твенте: 62%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 10'
      Манфред Угалде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Milan de Haan из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Влап Михел
    • 7'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 7'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Куол Гаранг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 39%, Твенте: 61%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 5'
      Влап Михел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мирани Деймон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Влап Михел
    • 4'
      Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 3'
      Манфред Угалде выиграл воздушное противоборство у Пайн Дерон.
    • 3'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Твенте контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Твенте начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Твенте
    6.20
    6.80
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волендам 0:1 Твенте онлайн

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