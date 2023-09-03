Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем

86' Francisco Marizan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

84' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Твенте

81' Твигт Калвин не смог попасть в створ ударом издали

79' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

79' Юнювар Наджи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Рефери не любит споров - именно за это Мио Бакхаус сейчас получил желтую

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Твенте не будет бить пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Твенте

76' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Даан Ротс получает желтую карточку за нырок

72' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волендам

71' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ван Берген Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Твенте

66' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Куол Гаранг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

65' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

60' Milan de Haan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Манфред Угалде нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.

59' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Твенте

57' Матч возобновлен

57' Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

54' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Удар от ворот произведет Твенте

51' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Волендам

50' Оооо... вот это был удар! Стейн Сем должен был забить с этой позиции.

50' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Манфред Угалде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

48' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Юнювар Наджи