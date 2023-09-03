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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 6600 Главный судья: Мартенс Ричард
Волендам
0:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
36' Гол
Стейн Сем
41' Желтая карточка
Кьёлё Матиас
74' Желтая карточка
Даан Ротс
76' Undefined phrase: football_event_
Francisco Marizan
79' Желтая карточка
Мио Бакхаус
0:2
79' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+7

Ход матча

36'
0:1
Стейн Сем
(Влап Михел)
41'
 
Кьёлё Матиас
46'
 
Юнювар Наджи
Кьёлё Матиас
61'
Хуве Квинси
Зеефейк Ликвинсио
 
61'
Кломп Флип
Imran Nazih
 
69'
 
Ван Берген Митчелл
Стейн Сем
69'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
70'
Пайн Дерон
Milan de Haan
 
70'
Фимавле Эзехил
Francisco Marizan
 
74'
 
Даан Ротс
76'
Francisco Marizan
 
79'
Мио Бакхаус
 
79'
0:2
Ван Волфсвинкель Рикки
(Юнювар Наджи)
80'
Эль-Кадири Ибрахим
Куол Гаранг
 
82'
 
Бесселинк Гийс
Влап Михел
82'
 
Ван Хоренбек Алек
Регер Юри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 321 Количество передач 600
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
3
Плат
Брайан
17
Твигт
Калвин
36
Milan
de
Haan
16
Imran
Nazih
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
14
Куол
Гаранг
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
38
Макс
Брюнс
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
4
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
8
Регер
Юри
27
Манфред
Угалде
Волендам
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Твенте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
ПД
5:0
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 1 0.33
Мюрен Роберт 1 0.33
Улд-Ших Биляль 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 3 1
Стейн Сем 2 0.67
Влап Михел 1 0.33
Садилек Михал 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Юнювар Наджи 0 0
Даан Ротс 0 0
Манфред Угалде 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уннерсталл Ларс 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0

Результаты матчей

Волендам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Волендам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Волендам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Твенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1
Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3
Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0

Результаты матчей

Волендам
Твенте

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Волендам
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
Витесс
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
16.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Витесс
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Витесс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
  • 96'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 96'
    Плат Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Манфред Угалде. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Волендам: 34%, Твенте: 66%.
    • 48'
      Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, Твенте: 65%.
    • 45'
      Твигт Калвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Матиас Кьело получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Матиас Кьело из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Куол Гаранг.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Imran Nazih из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Стейн Сем
    • 41'
      Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 39'
      Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 36'
      Проппер Робин сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Влап Михел сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с левой ноги!
    • 36'
      Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Imran Nazih выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 36'
      Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 35'
      Контроль мяча: Волендам: 38%, Твенте: 62%.
    • 35'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Регер Юри из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Твенте начинает контратаку
    • 32'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
    • 30'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Даан Ротс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 29'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Твигт Калвин из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело
    • 27'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 27'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 26'
      Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 25'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, Твенте: 65%.
    • 25'
      Даан Ротс из команды Твенте в офсайде
    • 25'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Куол Гаранг задерживает мяч рукой
    • 23'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Пайн Дерон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Куол Гаранг наказан за толчок Сампстед Альфонс
    • 22'
      Зеефейк Ликвинсио выиграл воздушное противоборство у Влап Михел.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 20'
      Регер Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 38%, Твенте: 62%.
    • 18'
      Садилек Михал наказан за толчок Milan de Haan
    • 18'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 41%, Твенте: 59%.
    • 15'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Макс Брюнс успешно блокирует удар.
    • 15'
      Улд-Ших Биляль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 14'
      Milan de Haan нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 14'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 38%, Твенте: 62%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 10'
      Манфред Угалде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Milan de Haan из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Влап Михел
    • 7'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 7'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Куол Гаранг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 39%, Твенте: 61%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 5'
      Влап Михел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мирани Деймон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Влап Михел
    • 4'
      Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 3'
      Манфред Угалде выиграл воздушное противоборство у Пайн Дерон.
    • 3'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Твенте контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Твенте начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Волендам 0:2 Твенте онлайн

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