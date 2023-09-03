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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Базель
0:2
Второй тайм: 62'
Цюрих
0'
43' Желтая карточка
Африйе Дэниел
0:1
45' Гол в свои ворота
Баришич Адриан-Леон
0:2
48' Гол
Окита Жонатан

Ход матча

43'
 
Африйе Дэниел
45'
0:1
Баришич Адриан-Леон
48'
0:2
Окита Жонатан
(Маркезано Антонио)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Цюрих
9.00
4.17
3.60
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
19
Демир
Юсуф
9
Барри
Тьерно
99
Йованович
Джордже
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
3
Герреро
Адрия
18
Африйе
Дэниел
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Базель
Цюрих

41 матч

87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61%
31.7%
7.3%
25 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

63 матча

57.1%
23.8%
19.1%
36 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.7%
46%
14.3%
25 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
20.6%
23.8%
35 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

74
60

Голов в среднем за матч

2.39
1.88

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

118
91

Голов в среднем за матч

1.87
1.44

Тотал матчей

2.5
58
Больше 92%
Меньше 8%
5
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 67%
Меньше 33%
21
33
Больше 52%
Меньше 48%
30
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
7
Больше 11%
Меньше 89%
56

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.6
Ндой Дан 1 0.2
Ван Бремен Финн 1 0.2
Огюстен Жан-Кевин 1 0.2
Комас Арнау 1 0.2
Хунцикер Андрин 1 0.2
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.83
Африйе Дэниел 2 0.33
Маркезано Антонио 1 0.17
Мэтью Ифиний 1 0.17
Ронер Фабиан 1 0.17
Катич Никола 1 0.17
Камбери Линдрит 1 0.17
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 2 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Конде Шейк 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2
Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0
Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1

Результаты матчей

Базель
Цюрих

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Базель
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2:0 6 4 2 0 13 - 3 14
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Люцерн
 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Лугано
 1:2 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Винтертур
 6 2 2 2 13 - 14 8
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
12.
Базель
 0:2 5 1 0 4 8 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 2:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Люцерн
 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Лугано
 1:2 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
6.
Винтертур
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
9.
Базель
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 1:2 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Сене Кали 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Маркезано Антонио сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Окита Жонатан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Африйе Дэниел сделал результативную передачу.
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Баришич Адриан-Леон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 43'
    Африйе Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Цюрих
9.00
4.17
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 0:2 Цюрих онлайн

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