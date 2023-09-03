Тур: 6. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
43' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
0:1
45' Гол в свои воротаБаришич Адриан-Леон
0:2
48' ГолОкита Жонатан
1:2
74' ГолВейга Ренату
78' Желтая карточкаСигуа Габриэль
90' Желтая карточкаСантини Иван
2:2
90' ГолСигуа Габриэль
90' Желтая карточкаДжака Таулант
90' Желтая карточкаВан Бремен Финн
90' Желтая карточкаГерреро Адрия
90'+9
Ход матча
43'
45'
48'
74'
1:2
78'
90'
90'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 320
-
58 Владение мячом, % 42
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
19
Демир
Юсуф
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Базель
Цюрих
41 матч
87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61%
31.7%
7.3%
25 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
63 матча
57.1%
23.8%
19.1%
36 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.7%
46%
14.3%
25 побед 29 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.6%
20.6%
23.8%
35 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
74
60
Голов в среднем за матч
2.39
1.88
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
118
91
Голов в среднем за матч
1.87
1.44
Тотал матчей
2.5
58
Больше 92%
Меньше 8%
5
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 67%
Меньше 33%
21
33
Больше 52%
Меньше 48%
30
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.6
|Ндой Дан
|1
|0.2
|Ван Бремен Финн
|1
|0.2
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.2
|Комас Арнау
|1
|0.2
|Хунцикер Андрин
|1
|0.2
|Вейга Ренату
|1
|0.2
|Сигуа Габриэль
|1
|0.2
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.83
|Африйе Дэниел
|2
|0.33
|Маркезано Антонио
|1
|0.17
|Мэтью Ифиний
|1
|0.17
|Ронер Фабиан
|1
|0.17
|Катич Никола
|1
|0.17
|Камбери Линдрит
|1
|0.17
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2
Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0
Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1
Результаты матчей
Базель
Цюрих
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Базель
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
24
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|3 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2