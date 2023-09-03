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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Базель
2:2
Конец матча
Цюрих
0'
43' Желтая карточка
Африйе Дэниел
0:1
45' Гол в свои ворота
Баришич Адриан-Леон
0:2
48' Гол
Окита Жонатан
1:2
74' Гол
Вейга Ренату
78' Желтая карточка
Сигуа Габриэль
90' Желтая карточка
Сантини Иван
2:2
90' Гол
Сигуа Габриэль
90' Желтая карточка
Джака Таулант
90' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
90' Желтая карточка
Герреро Адрия
90'+9

Ход матча

43'
 
Африйе Дэниел
45'
0:1
Баришич Адриан-Леон
48'
0:2
Окита Жонатан
(Маркезано Антонио)
59'
Карлос Гауто Хуан
Мэлоун Морис
 
59'
Джака Таулант
Фрай Фабиан
 
59'
 
Валльнер Сильван
Дапрела Фабио
70'
Сигуа Габриэль
Барри Тьерно
 
71'
 
Консейсау Родригу
Маркезано Антонио
71'
 
Ронер Фабиан
Африйе Дэниел
74'
Вейга Ренату
1:2
78'
Сигуа Габриэль
 
81'
Ланг Михаэль
Демир Юсуф
 
81'
Дубасин Жонатан
Дрэгер Мохамед
 
88'
 
Сантини Иван
Окита Жонатан
90'
 
Сантини Иван
90'
Сигуа Габриэль
2:2
90'
Джака Таулант
 
90'
Ван Бремен Финн
 
90'
 
Герреро Адрия

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 444 Количество передач 320
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
19
Демир
Юсуф
9
Барри
Тьерно
99
Йованович
Джордже
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
3
Герреро
Адрия
18
Африйе
Дэниел
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Базель
Цюрих

41 матч

87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61%
31.7%
7.3%
25 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

63 матча

57.1%
23.8%
19.1%
36 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.7%
46%
14.3%
25 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
20.6%
23.8%
35 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

74
60

Голов в среднем за матч

2.39
1.88

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

118
91

Голов в среднем за матч

1.87
1.44

Тотал матчей

2.5
58
Больше 92%
Меньше 8%
5
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 67%
Меньше 33%
21
33
Больше 52%
Меньше 48%
30
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
7
Больше 11%
Меньше 89%
56

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.6
Ндой Дан 1 0.2
Ван Бремен Финн 1 0.2
Огюстен Жан-Кевин 1 0.2
Комас Арнау 1 0.2
Хунцикер Андрин 1 0.2
Вейга Ренату 1 0.2
Сигуа Габриэль 1 0.2
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.83
Африйе Дэниел 2 0.33
Маркезано Антонио 1 0.17
Мэтью Ифиний 1 0.17
Ронер Фабиан 1 0.17
Катич Никола 1 0.17
Камбери Линдрит 1 0.17
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Конде Шейк 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2
Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0
Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1

Результаты матчей

Базель
Цюрих

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Базель
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
5
1
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 3 3 0 13 - 5 12
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
6.
Винтертур
 6 2 2 2 13 - 14 8
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
6.
Винтертур
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 1 2 0 7 - 4 5
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
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    • Первый тайм
    • 46'
      Африйе Дэниел сделал результативную передачу.
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Баришич Адриан-Леон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 43'
      Африйе Дэниел получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Базель 2:2 Цюрих онлайн

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