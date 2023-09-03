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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Люцерн
2:1
Второй тайм: 65'
Лугано
0'
3' Желтая карточка
Дорн Пиус
0:1
4' Гол
Эспиноса Джон
13' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
1:1
19' Гол
Майер Макс
2:1
22' Пенальти
Майер Макс
33' Желтая карточка
Бислими Уран
64' Желтая карточка

Ход матча

3'
Дорн Пиус
 
4'
0:1
Эспиноса Джон
(Штеффен Ренато)
13'
 
Вляди Шкельчим
19'
Майер Макс
1:1
22'
Майер Макс
2:1
33'
 
Бислими Уран
51'
Спадануда Кевин
Кадак Якуб
 
55'
 
Валенсуэла Мильтон
Хайдари Альбиан
55'
 
Алиседа Игнасио
Киминьяни Янис
56'
 
Боттани Маттиа
Махмуд Хадж
64'
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лугано
3.55
5.00
4.05
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
13
Serif
Berbic
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
21
Киминьяни
Янис
Люцерн
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Лугано

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.26
1.58

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

61
55

Голов в среднем за матч

1.61
1.45

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.33
Майер Макс 2 (1) 0.33
Кадак Якуб 2 (1) 0.33
Шадер Софьян 1 0.17
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 2 0.4
Целар Жан 2 0.4
Боттани Маттиа 1 0.2
Саббатини Хонатан 1 0.2
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.2
Валенсуэла Мильтон 1 0.2
Эспиноса Джон 1 0.2
Вляди Шкельчим 1 0.2
Гргич Анто 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Бека Исмаил 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Luca Jaquez 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Лугано
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1
Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0

Результаты матчей

Люцерн
Лугано

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2:0 6 4 2 0 13 - 3 14
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Люцерн
 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Лугано
 1:2 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Винтертур
 6 2 2 2 13 - 14 8
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
12.
Базель
 0:2 5 1 0 4 8 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 2:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Люцерн
 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Лугано
 1:2 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
6.
Винтертур
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
9.
Базель
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 1:2 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Сене Кали 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Люцерн
    Ничья
    Лугано
    3.55
    5.00
    4.05
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    Где смотреть матч Люцерн 2:1 Лугано онлайн

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