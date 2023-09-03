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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 12000
Люцерн
3:2
Конец матча
Лугано
0'
3' Желтая карточка
Дорн Пиус
0:1
4' Гол
Эспиноса Джон
13' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
1:1
19' Гол
Майер Макс
2:1
22' Пенальти
Майер Макс
33' Желтая карточка
Бислими Уран
64' Желтая карточка
Белоко Стефан
72' Красная карточка
Эспиноса Джон
72' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
3:1
74' Гол
Lars Villiger
76' Вторая желтая карточка
Белоко Стефан
3:2
90' Гол
Вляди Шкельчим
90' Желтая карточка
Гргич Анто
90'+8

Ход матча

3'
Дорн Пиус
 
4'
0:1
Эспиноса Джон
(Штеффен Ренато)
13'
 
Вляди Шкельчим
19'
Майер Макс
1:1
22'
Майер Макс
2:1
33'
 
Бислими Уран
51'
Спадануда Кевин
Кадак Якуб
 
55'
 
Валенсуэла Мильтон
Хайдари Альбиан
55'
 
Алиседа Игнасио
Киминьяни Янис
56'
 
Боттани Маттиа
Махмуд Хадж
64'
Белоко Стефан
 
66'
 
Саббатини Хонатан
Бислими Уран
72'
 
Эспиноса Джон
72'
 
Эль-Вафи Айман
74'
Lars Villiger
(Спадануда Кевин)
3:1
76'
Белоко Стефан
 
81'
 
Целар Жан
Валенсуэла Мильтон
84'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 
84'
Ульрих Дарио
Спадануда Кевин
 
85'
Luca Jaquez
Майер Макс
 
90'
3:2
Вляди Шкельчим
90'
 
Гргич Анто

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 325 Количество передач 473
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
13
Serif
Berbic
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
21
Киминьяни
Янис
Люцерн
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Лугано

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.26
1.58

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

61
55

Голов в среднем за матч

1.61
1.45

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 3 0.5
Майер Макс 2 (1) 0.33
Кадак Якуб 2 (1) 0.33
Шадер Софьян 1 0.17
Фрыдек Мартин 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 2 0.4
Целар Жан 2 0.4
Вляди Шкельчим 2 0.4
Боттани Маттиа 1 0.2
Саббатини Хонатан 1 0.2
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.2
Валенсуэла Мильтон 1 0.2
Эспиноса Джон 1 0.2
Гргич Анто 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 2 1
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Бека Исмаил 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Эспиноса Джон 0 1
Гргич Анто 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Лугано
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1
Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0

Результаты матчей

Люцерн
Лугано

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 3 3 0 13 - 5 12
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
6.
Винтертур
 6 2 2 2 13 - 14 8
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
6.
Винтертур
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 1 2 0 7 - 4 5
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
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