Тур: 6. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 12000
0'
3' Желтая карточкаДорн Пиус
0:1
4' ГолЭспиноса Джон
13' Желтая карточкаВляди Шкельчим
1:1
19' ГолМайер Макс
2:1
22' ПенальтиМайер Макс
33' Желтая карточкаБислими Уран
64' Желтая карточкаБелоко Стефан
72' Красная карточкаЭспиноса Джон
72' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
3:1
74' ГолLars Villiger
76' Вторая желтая карточкаБелоко Стефан
3:2
90' ГолВляди Шкельчим
90' Желтая карточкаГргич Анто
90'+8
Ход матча
3'
4'
0:1
13'
19'
1:1
22'
2:1
33'
64'
72'
72'
74'
3:1
76'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
325 Количество передач 473
-
41 Владение мячом, % 59
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
13
Serif
Berbic
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
33 Leny Meyer
-
11 Teddy Okou
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
13 Serif BerbicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Люцерн
Лугано
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.32
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.26
1.58
Среднее время на гол
71
57
Всего голов
61
55
Голов в среднем за матч
1.61
1.45
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|3
|0.5
|Майер Макс
|2 (1)
|0.33
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.33
|Шадер Софьян
|1
|0.17
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|2
|0.4
|Целар Жан
|2
|0.4
|Вляди Шкельчим
|2
|0.4
|Боттани Маттиа
|1
|0.2
|Саббатини Хонатан
|1
|0.2
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.2
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.2
|Эспиноса Джон
|1
|0.2
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|2
|1
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Бека Исмаил
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Эспиноса Джон
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Лугано
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1
Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0
Результаты матчей
Люцерн
Лугано
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
15
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|3 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2