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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Витесс
0:0
Второй тайм: 46'
АЗ Алкмаар
0'
33' Желтая карточка
Козловски Кацпер
37' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя

Ход матча

33'
Козловски Кацпер
 
37'
Исима-Мирен Николя
 
46'
Бутра Амин
Козловски Кацпер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 203 Количество передач 210
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
АЗ Алкмаар
4.70
3.80
2.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
21
Тилеманс
Матейс
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
10
Хамулич
Саид
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Витесс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
АЗ Алкмаар

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
ЭПОЗВВЛЕ
6:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.06

Среднее время на гол

75
85

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.17
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

58
42

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 2 0.67
Тилеманс Матейс 1 0.33
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Хамулич Саид 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 3 1
Де Вит Дани 2 (1) 0.67
Ван Боммел Рубен 1 0.33
Класи Йорди 1 0.33
Лахдо Майкель 1 0.33
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исима-Мирен Николя 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Витесс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1
Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0

Результаты матчей

Витесс
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Витесс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
Витесс
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
16.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Витесс
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Витесс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Бутра Амин
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Витесс: 48%, АЗ Алкмаар: 52%.
  • 48'
    Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Пенетра Алешандре
  • 48'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    4.70
    3.80
    2.42
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