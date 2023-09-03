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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Витесс
0:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
33' Желтая карточка
Козловски Кацпер
37' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
0:1
49' Гол
Павлидис Вангелис
53' Желтая карточка
Аркус Карлан
0:2
64' Гол
Павлидис Вангелис
90'+4

Ход матча

33'
Козловски Кацпер
 
37'
Исима-Мирен Николя
 
46'
Бутра Амин
Козловски Кацпер
 
49'
0:1
Павлидис Вангелис
(Ван Бредероде Мирон)
53'
Аркус Карлан
 
64'
0:2
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
68'
Перссон Йоэль
Хамулич Саид
 
68'
Корнелисс Энцо
Пинту Мика
 
68'
Хендрикс Рамон
Ороз Алоис
 
72'
 
Михайлович Джордже
Ван Бредероде Мирон
72'
 
Ван Боммел Рубен
Поку Эрнест
76'
Йонатанс Милано
Тилеманс Матейс
 
83'
 
Одгор Йенс
Павлидис Вангелис
84'
 
Данташ Тьягу
Класи Йорди

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 407 Количество передач 388
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
21
Тилеманс
Матейс
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
10
Хамулич
Саид
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Витесс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
АЗ Алкмаар

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
ЭПОЗВВЛЕ
6:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.06

Среднее время на гол

75
85

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.17
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

58
42

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 2 0.67
Тилеманс Матейс 1 0.33
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Хамулич Саид 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 5 1.67
Де Вит Дани 2 (1) 0.67
Ван Боммел Рубен 1 0.33
Класи Йорди 1 0.33
Лахдо Майкель 1 0.33
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Ван Бредероде Мирон 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исима-Мирен Николя 1 0
Аркус Карлан 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1
Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0

Результаты матчей

Витесс
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витесс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
14.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
16.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Витесс
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Витесс: 50%, АЗ Алкмаар: 50%.
  • 94'
    Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем
  • 94'
    АЗ Алкмаар начинает контратаку
  • 94'
    Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 93'
    Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 92'
    Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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