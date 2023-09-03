Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Хорошую попытку сделал Сугавара Юкинари . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Витесс

45' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Витесс

41' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Витесс

40' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Поку Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

39' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

37' Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Исима-Мирен Николя тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

36' Поку Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Де Вит Дани нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

33' Козловски Кацпер получает желтую карточку за толчок соперника.

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Витесс

24' Поку Эрнест не смог попасть в створ ударом издали

23' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

22' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Витесс

20' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

20' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сугавара Юкинари бьет со штрафного в створ, но Элой Рум держит все под контролем

19' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Оооо... вот это был удар! Ван Бредероде Мирон должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Ван Бредероде Мирон . Удар в створ, но вратарь начеку

18' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

17' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Витесс

12' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

6' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

2' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч