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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Перерыв
Аустрия Лустенау
0'
45' Желтая карточка
Йовичич Бранко
45' Желтая карточка

Ход матча

45'
Йовичич Бранко
 
45'
 
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Лустенау
8.40
5.71
9.50
Все Коэффициенты
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
25
Ба
Сануссу
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
9
Любичич
Марин
23
Мустафа
Ибрагим
10
Цуль
Роберт
27
Domenik
Schierl
5
Leo
Matzler
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
11
Диалло
Байла
70
Stefano
Surdanovic
8
Torben
Rhein
33
Daniel
Tiefenbach
18
Anthony
Schmid
10
Lukas
Fridrikas
ЛАСК
3-4-2-1
Аустрия Лустенау
3-4-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Лустенау

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:4
ЭЛ
3:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
3:2
ЭЛ
3:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:3
ЭЛ
1:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.22

Среднее время на гол

80
73

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 3 0.5
Цирайс Филипп 1 0.17
Люкенедер Феликс 1 0.17
Хавель Элиас 1 0.17
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.33
Namory Cisse 1 0.17
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Роберт 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хорват Саша 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маак Маттиас 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Dario Grujic 1 0
Leo Matzler 1 0
Namory Cisse 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Аустрия Лустенау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Лустенау

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 2:0 6 6 0 0 16 - 2 18
2.
Штурм Грац
 6 5 1 0 12 - 2 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 6 2 4 0 10 - 5 10
4.
ЛАСК
 0:0 6 2 3 1 6 - 4 9
5.
Рапид Вена
 0:2 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 1:1 6 1 2 3 3 - 8 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 1 4 9 - 18 4
11.
Аустрия Лустенау
 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
12.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 2:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
ЛАСК
 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Рапид Вена
 0:2 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 1:1 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 2:0 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Рапид Вена
 0:2 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 1:1 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Лустенау
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ЛАСК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (2)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Йовичич Бранко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Лустенау
8.40
5.71
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Аустрия Лустенау онлайн

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