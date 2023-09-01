Тур: 4. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Альберола Хавьер
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Севилья
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
38 матчей
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.9
1.39
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.61
1.18
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|1
|Депай Мемфис
|2
|0.67
|Льоренте Маркос
|2
|0.67
|Корреа Анхель
|1
|0.33
|Гризманн Антуан
|1
|0.33
|Молина Науэль
|1
|0.33
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|1
|0.33
|Гудель Неманья
|1
|0.33
|Мир Рафа
|1
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.33
|Окампос Лукас
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
0
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2
Результаты матчей
Атлетико М
Севилья
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Атлетико М
|Депай Мемфис
|2
|Бетис
|Виллиан Жозе
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
Исход игры
Атлетико М
83.3% (40)
Ничья
12.5% (6)
Севилья
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
41.7% (20)
2:0 Атлетико М
12.5% (6)
1:0 Атлетико М
12.5% (6)
1:1 Ничья
10.4% (5)
3:1 Атлетико М
8.3% (4)
1:2 Севилья
4.2% (2)
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