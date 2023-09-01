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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Атлетико М
 
Позже
Севилья
Прогнозы 46
Атлетико М 82.6% (38)
X 13% (6)
Севилья 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Севилья
1.51
4.70
6.97
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Севилья

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

38 матчей

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
6:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.39

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.61
1.18

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 1
Депай Мемфис 2 0.67
Льоренте Маркос 2 0.67
Корреа Анхель 1 0.33
Гризманн Антуан 1 0.33
Молина Науэль 1 0.33
Де Пауль Родриго 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Карраско Янник 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 1 0.33
Гудель Неманья 1 0.33
Мир Рафа 1 0.33
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Окампос Лукас 0 0
Сусо Хесус 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Диего Симеоне 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 2 0
Баде Луак 0 1
Ракитич Иван 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
0
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2

Результаты матчей

Атлетико М
Севилья

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
9.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Бетис Виллиан Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Атлетико М 82.6% (38)
    X 13% (6)
    Севилья 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Севилья
    1.51
    4.70
    6.97
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья

    Исход игры
    Атлетико М
    83.3% (40)
    Ничья
    12.5% (6)
    Севилья
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    41.7% (20)
    2:0 Атлетико М
    12.5% (6)
    1:0 Атлетико М
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    3:1 Атлетико М
    8.3% (4)
    1:2 Севилья
    4.2% (2)
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