Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Жирона

42' Савио III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мартинес Арнау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

38' Гутьеррес Мигель пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles держит все под контролем

38' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Мармол Мика получил желтую карточку от судьи

35' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

32' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Жирона

28' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

26' Кардона Серхи получил желтую карточку от судьи

24' Виера Хонатан бьет со штрафного в створ, но Пауло Гассанига держит все под контролем

23' Савио III получил желтую карточку от судьи

23' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

21' Цыганков Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Хорошую попытку сделал Эррера Янгель . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Жирона

17' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Жирона

17' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Цыганков Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Цыганков Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

11' Луаодис Энзо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Пехиньо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Оооо... вот это был удар! Пехиньо Франсиско должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал Пехиньо Франсиско . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Мунир Эль-Хаддади создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

1' Удар от ворот произведет Жирона

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля