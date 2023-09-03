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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mateo Busquets
Жирона
1:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
23' Желтая карточка
Савио
26' Желтая карточка
Кардона Серхи
35' Желтая карточка
Мармол Мика
48' Желтая карточка
Родригес Кирьян
67' Желтая карточка
Давид Лопес
85' Желтая карточка
Коуто Ян
1:0
88' Гол
Порту Кристиан
90'+7

Ход матча

23'
Савио
 
26'
 
Кардона Серхи
35'
 
Мармол Мика
48'
 
Родригес Кирьян
56'
 
Перроне Максимо
Родригес Кирьян
57'
 
Бенито Рамирес
Пехиньо Франсиско
61'
Коуто Ян
Мартинес Арнау
 
62'
Довбик Артём
Стуани Кристиан
 
62'
Торре Пабло
Эррера Янгель
 
67'
Давид Лопес
 
72'
Фернандес Валери
Савио
 
75'
Порту Кристиан
Цыганков Виктор
 
76'
 
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади
85'
Коуто Ян
 
85'
 
Мфулу Оменуке
Луаодис Энзо
86'
 
Муньос Хави
Виера Хонатан
88'
Порту Кристиан
(Коуто Ян)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 349 Количество передач 409
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Жирона 91.2% (104)
X 6.1% (7)
Лас-Пальмас 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
21
Виера
Хонатан
24
Пехиньо
Франсиско
16
Каба
Сори
17
Мунир
Эль-Хаддади
Жирона
4-1-4-1
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Жирона
Лас-Пальмас

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:0
П
1:2
П
6:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
5:0
С
3:2
С
4:2
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.5
Эррера Янгель 2 0.5
Порту Кристиан 1 0.25
Довбик Артём 1 0.25
Гарсия Алеш 1 0.25
Савио III 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Цыганков Виктор 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Коуто Ян 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 1 (1) 0.25

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Савио III 1 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Мартин Иван 1 0
Коуто Ян 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 2 0
Кардона Серхи 2 0
Лемос Альваро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Мармол Мика 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1
Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1

Результаты матчей

Жирона
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Жирона
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Жирона 91.2% (104)
    X 6.1% (7)
    Лас-Пальмас 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Жирона
    91.2% (104)
    Ничья
    6.1% (7)
    Лас-Пальмас
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.05% (43)
    Меньше
    61.95% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    34.2% (39)
    2:1 Жирона
    28.9% (33)
    2:0 Жирона
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    3:1 Жирона
    3.5% (4)
    1:2 Лас-Пальмас
    2.6% (3)
    3:0 Жирона
    2.6% (3)
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