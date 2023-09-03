Тур: 4. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Mateo Busquets
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСавио
26' Желтая карточкаКардона Серхи
35' Желтая карточкаМармол Мика
48' Желтая карточкаРодригес Кирьян
67' Желтая карточкаДавид Лопес
85' Желтая карточкаКоуто Ян
1:0
88' ГолПорту Кристиан
90'+7
Ход матча
23'
26'
35'
48'
67'
85'
88'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
349 Количество передач 409
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
16
Каба
Сори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Jhon Solis
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Лас-Пальмас
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Среднее время на гол
47
61
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.77
1.27
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.5
|Эррера Янгель
|2
|0.5
|Порту Кристиан
|1
|0.25
|Довбик Артём
|1
|0.25
|Гарсия Алеш
|1
|0.25
|Савио III
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|1 (1)
|0.25
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Мармол Мика
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1
Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1
Результаты матчей
Жирона
Лас-Пальмас
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Жирона
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Виллиан Жозе
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Жирона
91.2% (104)
Ничья
6.1% (7)
Лас-Пальмас
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
1:0 Жирона
34.2% (39)
2:1 Жирона
28.9% (33)
2:0 Жирона
21.1% (24)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:1 Жирона
3.5% (4)
1:2 Лас-Пальмас
2.6% (3)
3:0 Жирона
2.6% (3)
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