Аресо врывается в штрафную гостей с правого края и катит во второй темп на Ороса, который пробивает в касание с 12 метров ,но тер Штеген снова откровенно спасает свои ворота!

Угловой в исполнении "Осасуны" к опасному моменту не привел, с игры у хозяев сегодня получается чуть больше.

Левандовски, удаленный в Памплоне в прошлом сезоне, сейчас получает желтую карточку, локтем поляк зарядил в лицо Эррандо.

10 минут остается играть в первой половине встречи, плюс несколько минут Мигель Ортис обязательно накинет, пока "Барселона" ближе к пропущенному мячу.

Бальде включается по левому флангу, однако мяча не получает, Аресо в подкате выбивает снаряд за боковую.

Де Йонг на левом краю штрафной играет в "стенку" с Левандовски, а вот прострел голландца прерывает Катена - угловой.

Гюндоган с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Фернандес на выходе до мяча не добирается, однако и Ромеу не удается дотянуться до высоко летящего снаряда.

Теперь уже хозяева поля переходят в атаку, навес с правого фланга цели не достигает, но подбор остается за "Осасуной". В итоге еще одна подача с правого фланга приводит к угловому.

Рубен Гарсия исполнил угловой с правого фланга, однако тер Штеген удачно сыграл на выходе, отправив мяч за боковую линию.

Арнаис врывается в штрафную с левого края, на рывке уходит от Кунде и пробивает в ближний угол - тер Штеген успевает вскинуть руку и отбить мяч!

Еще один угловой "Осасуны" не привел к моменту, более того, быстрой атакой ответили каталонцы, но скидка Гюндогана на Ямаля была прервана.

Левандовски отмечается попаданием в створ с линии штрафной площади, впрочем, мяч пошел по центру и стал добычей Фернандеса.

"Осасуна" разыгрывает штрафной накоротке, Арнаис выбирается на ударную позицию и пробивает с 23 метров, но попадает в соперника.

Очередной аут исполняют хозяева поля, мяч отлетает к линии штрафной, а у Муньоса не получается толковый удар с подбора.

Левандовски цепляется за мяч у левого углового флага, однако встречает серьезное сопротивление и в итоге локтем отмахивается от Аресо.

20' Де Йонг получает мяч на левом краю штрафной и исполняет передачу в центр, однако удается обороне "Осасуны" не допустить удара по воротам.

18' По-прежнему без ворот проходит стартовый отрезок встречи, очень грамотно "Осасуна" справляется с атаками гостей.

16' Гюндоган срывает атаку соперника фолом в центре поля, требуют трибуны предупреждения для Илкая, но арбитр обходится устным внушением.

15' Напомним, что вчера "Реал" добился победы над "Хетафе" благодаря очередному голу Беллингема и сохранил 100-процентный показатель по очкам. 10 баллов после четырех матчей у "Жироны".

14' Не слишком клеится привычный контроль мяча у "Барселоны" в дебюте игры, сейчас Бальде на ровном месте упустил снаряд за боковую.

12' Да, непростое начало в этой встрече для "Барселоны", легкой прогулки для Хави и его подопечных сегодня не ожидается.

11' Срезается мяч с ноги у тер Штегена после паса назад, но углового удалось избежать благодаря Де Йонгу.

10' Ямаль получает мяч в штрафной после диагональной передачи, но натыкается сразу на троих соперников, а Гюндогану на подборе не удается направить снаряд в створ.

9' В прошлом сезоне "Барселона" пропустила от "Осасуны" быстрый гол и осталась уже по ходу первого тайма в меньшинстве, но всё же вырвала победу - 1:2. В домашнем матче каталонцы победили минимально.