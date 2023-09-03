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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Осасуна
0:0
Первый тайм: 38'
Барселона
0'
33' Желтая карточка
Левандовски Роберт

Ход матча

33'
 
Левандовски Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 132
Осасуна 2.3% (3)
X 2.3% (3)
Барселона 95.5% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Барселона
6.90
4.70
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Айтор
Фернандес
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
19
Ибаньес
Пабло
10
Орос
Аймар
20
Арнаис
Хосе
23
Гарсия
Рауль
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
22
Гюндоган
Илкай
18
Ромеу
Ориоль
21
Де
Йонг
Френки
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
6
Гави
Осасуна
4-1-4-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Барселона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед

25 матчей

12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.38

Среднее время на гол

83
234

Всего голов

46
24

Голов в среднем за матч

3.54
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

59
29

Голов в среднем за матч

2.36
1.16

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.25
Гомес Мойсес 1 0.25
Видаль Начо 1 0.25
Орос Аймар 1 (1) 0.25
Будимир Анте 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 0.5
Левандовски Роберт 1 0.25
Де Йонг Френки 1 0.25
Педри 1 0.25
Гави 1 0.25
Гюндоган Илкай 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 0 1
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Муньос Икер 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Осасуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2
Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4

Результаты матчей

Осасуна
Барселона

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Барселона
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Осасуна
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Осасуна
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Барселона
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    Гюндоган с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Фернандес на выходе до мяча не добирается, однако и Ромеу не удается дотянуться до высоко летящего снаряда.
  • 37'
    Де Йонг на левом краю штрафной играет в "стенку" с Левандовски, а вот прострел голландца прерывает Катена - угловой.
  • 36'
    Бальде включается по левому флангу, однако мяча не получает, Аресо в подкате выбивает снаряд за боковую.
  • 35'
    10 минут остается играть в первой половине встречи, плюс несколько минут Мигель Ортис обязательно накинет, пока "Барселона" ближе к пропущенному мячу.
  • Желтая карточка
    33'
    Левандовски, удаленный в Памплоне в прошлом сезоне, сейчас получает желтую карточку, локтем поляк зарядил в лицо Эррандо.
  • Угловой
    32'
    Угловой в исполнении "Осасуны" к опасному моменту не привел, с игры у хозяев сегодня получается чуть больше.
  • Опасный момент
    31'
    Аресо врывается в штрафную гостей с правого края и катит во второй темп на Ороса, который пробивает в касание с 12 метров ,но тер Штеген снова откровенно спасает свои ворота!
  • Фол, нарушение
    30'
    Левандовски цепляется за мяч у левого углового флага, однако встречает серьезное сопротивление и в итоге локтем отмахивается от Аресо.
  • 28'
    Очередной аут исполняют хозяева поля, мяч отлетает к линии штрафной, а у Муньоса не получается толковый удар с подбора.
  • 27'
    "Осасуна" разыгрывает штрафной накоротке, Арнаис выбирается на ударную позицию и пробивает с 23 метров, но попадает в соперника.
  • 26'
    Левандовски отмечается попаданием в створ с линии штрафной площади, впрочем, мяч пошел по центру и стал добычей Фернандеса.
  • Угловой
    24'
    Еще один угловой "Осасуны" не привел к моменту, более того, быстрой атакой ответили каталонцы, но скидка Гюндогана на Ямаля была прервана.
  • Опасный момент
    23'
    Арнаис врывается в штрафную с левого края, на рывке уходит от Кунде и пробивает в ближний угол - тер Штеген успевает вскинуть руку и отбить мяч!
  • Угловой
    22'
    Рубен Гарсия исполнил угловой с правого фланга, однако тер Штеген удачно сыграл на выходе, отправив мяч за боковую линию.
  • 21'
    Теперь уже хозяева поля переходят в атаку, навес с правого фланга цели не достигает, но подбор остается за "Осасуной". В итоге еще одна подача с правого фланга приводит к угловому.
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    • 20'
      Де Йонг получает мяч на левом краю штрафной и исполняет передачу в центр, однако удается обороне "Осасуны" не допустить удара по воротам.
    • 18'
      По-прежнему без ворот проходит стартовый отрезок встречи, очень грамотно "Осасуна" справляется с атаками гостей.
    • Фол, нарушение
      16'
      Гюндоган срывает атаку соперника фолом в центре поля, требуют трибуны предупреждения для Илкая, но арбитр обходится устным внушением.
    • 15'
      Напомним, что вчера "Реал" добился победы над "Хетафе" благодаря очередному голу Беллингема и сохранил 100-процентный показатель по очкам. 10 баллов после четырех матчей у "Жироны".
    • 14'
      Не слишком клеится привычный контроль мяча у "Барселоны" в дебюте игры, сейчас Бальде на ровном месте упустил снаряд за боковую.
    • 12'
      Да, непростое начало в этой встрече для "Барселоны", легкой прогулки для Хави и его подопечных сегодня не ожидается.
    • 11'
      Срезается мяч с ноги у тер Штегена после паса назад, но углового удалось избежать благодаря Де Йонгу.
    • 10'
      Ямаль получает мяч в штрафной после диагональной передачи, но натыкается сразу на троих соперников, а Гюндогану на подборе не удается направить снаряд в створ.
    • 9'
      В прошлом сезоне "Барселона" пропустила от "Осасуны" быстрый гол и осталась уже по ходу первого тайма в меньшинстве, но всё же вырвала победу - 1:2. В домашнем матче каталонцы победили минимально.
    • 8'
      Не помогли родные стены "Осасуне" и в квалификации Лиги конференций - проиграв дома "Брюгге" 1:2, на неделе испанцы на выезде сыграли 2:2 и не пробились в групповой этап.
    • 7'
      Атака хозяев поля завершается попыткой удара Ибаньеса с линии штрафной - на пути мяча возникает соперник.
    • 6'
      "Осасуна" на старте сезона в Ла Лиге выиграла оба гостевых матча, но уступила на своем стадионе "Атлетику" из Бильбао.
    • 5'
      Напомним, что "Барселона" в прошлом туре выдала сумасшедший матч против "Вильярреала" - вели 2:0, уступали 2:3 и всё же победили 4:3. У подопечных Хави 7 очков после трех игр.
    • 3'
      Сразу два длинных аута с разных флангов исполняют игроки "Осасуны", но ничего серьезного для обороны "Барселоны" эти моменты не принесли.
    • 2'
      Первая атака каталонского клуба завершается дальним ударом в исполнении Де Йонга - мяч улетает на трибуны "Эль-Садара".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Барселона

    Исход игры
    Осасуна
    2.3% (3)
    Ничья
    2.3% (3)
    Барселона
    95.5% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.95% (79)
    Меньше
    33.05% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    42.9% (57)
    0:2 Барселона
    20.3% (27)
    1:3 Барселона
    9.8% (13)
    0:1 Барселона
    6.8% (9)
    0:3 Барселона
    5.3% (7)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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