Тур: 4. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Ортис Мигель
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Барселона
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед
25 матчей
12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.38
Среднее время на гол
83
234
Всего голов
46
24
Голов в среднем за матч
3.54
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
59
29
Голов в среднем за матч
2.36
1.16
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рубен
|1
|0.33
|Гомес Мойсес
|1
|0.33
|Видаль Начо
|1
|0.33
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.33
|Будимир Анте
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|2
|0.67
|Левандовски Роберт
|1
|0.33
|Де Йонг Френки
|1
|0.33
|Педри
|1
|0.33
|Гави
|1
|0.33
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Муньос Икер
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гави
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Осасуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2
Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Результаты матчей
Осасуна
Барселона
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Атлетико М
|Депай Мемфис
|2
|Бетис
|Виллиан Жозе
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогнозы на матч Осасуна - Барселона
Исход игры
Осасуна
4.2% (2)
Ничья
0% (0)
Барселона
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.7% (20)
0:2 Барселона
33.3% (16)
1:3 Барселона
8.3% (4)
0:3 Барселона
6.3% (3)
0:1 Барселона
6.3% (3)
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