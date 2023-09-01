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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Осасуна
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Осасуна 4.3% (2)
X 0% (0)
Барселона 95.7% (44)
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Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Барселона
5.30
4.20
1.69
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Осасуна
Барселона

История личных встреч

Осасуна
Барселона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед

25 матчей

12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.38

Среднее время на гол

83
234

Всего голов

46
24

Голов в среднем за матч

3.54
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

59
29

Голов в среднем за матч

2.36
1.16

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.33
Гомес Мойсес 1 0.33
Видаль Начо 1 0.33
Орос Аймар 1 (1) 0.33
Будимир Анте 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 0.67
Левандовски Роберт 1 0.33
Де Йонг Френки 1 0.33
Педри 1 0.33
Гави 1 0.33
Гюндоган Илкай 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 0 1
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Муньос Икер 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Осасуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2
Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4

Результаты матчей

Осасуна
Барселона

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
9.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Бетис Виллиан Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.

    Главный судья: Ортис Мигель

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    • Прогнозы 46
    Осасуна 4.3% (2)
    X 0% (0)
    Барселона 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Барселона
    5.30
    4.20
    1.69
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Осасуна - Барселона

    Исход игры
    Осасуна
    4.2% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    41.7% (20)
    0:2 Барселона
    33.3% (16)
    1:3 Барселона
    8.3% (4)
    0:3 Барселона
    6.3% (3)
    0:1 Барселона
    6.3% (3)
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