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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Аустрия Вена
2:2
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
3' Гол
Гуэнуш Хаким
1:1
9' Гол
Sinan Karweina
52' Желтая карточка
Асллани Фисник
60' Желтая карточка
Балтакса Матан
68' Желтая карточка
Sinan Karweina
1:2
70' Гол
Kosmas Gezos
80' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
90' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
2:2
90' Гол
Грубер Андреас
90'+7
1
Фрюхтль
Кристиан
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
5
Балтакса
Матан
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
10
Асллани
Фисник
1
Кналлер
Марко
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
7
Florian
Jaritz
10
Sinan
Karweina
Аустрия Вена
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

16 матчей

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.5
Гуэнуш Хаким 1 0.17
Ранфтль Райнхольд 0 0
Джукич Александар 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.83
Andy Irving 3 0.5
Kosmas Gezos 1 0.17
Christopher Cvetko 1 0.17
Верницниг Кристофер 1 0.17
Florian Jaritz 0 0
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Балтакса Матан 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Джукич Александар 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Sinan Karweina 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Штрауди Симон 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Аустрия Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 0:2

Результаты матчей

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 6 0 0 16 - 2 18
2.
Штурм Грац
 6 5 1 0 12 - 2 16
3.
ЛАСК
 6 3 2 1 8 - 4 11
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 4 0 11 - 6 10
5.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 1 4 9 - 18 4
11.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
ЛАСК Хорват Саша 3
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      Г О О О О Л - Kosmas Gezos бьет в цель!
    • 68'
      Sinan Karweina получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Балтакса Матан получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Асллани Фисник получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Аустрия Вена пробил пенальти, но промахнулся
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Г О О О О Л - Sinan Karweina бьет в цель!
    • 3'
      Ранфтль Райнхольд сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Гуэнуш Хаким бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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