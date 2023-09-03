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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17043 Главный судья: Фигероа Хорхе
Мальорка
0:0
Второй тайм: 79'
Атлетик Б
0'
44' Желтая карточка
Лекуе Иньиго

Ход матча

44'
 
Лекуе Иньиго
56'
Льябрес Хавьер
Ларин Кайл
 
60'
 
Прадос Беньят
Лекуе Иньиго
60'
 
Муньяин Икер
Сансет Ойян
69'
Коста Хауме
Лато Тони
 
69'
Ману Морланес
Родригес Даниэль I
 
78'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
78'
 
Гарсия Дани
Весга Микель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 72 Количество передач 171
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 117
Мальорка 7.7% (9)
X 32.5% (38)
Атлетик Б 59.8% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетик Б
5.95
3.09
3.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
4
Ван
дер
Хейден
Сибе
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Мальорка
5-3-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Среднее время на гол

52
100

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.4
0.85

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
105

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 1 0.25
Раильо Антонио 1 0.25
Саму Кошта 1 0.25
Лато Тони 0 0
Дардер Серхи 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 2 0.5
Весга Микель 2 (2) 0.5
Уильямс Иньяки 1 0.25
Гомес Унаи 1 0.25
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 2 0
Родригес Даниэль I 1 0
Райкович Предраг 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Руис Иньиго 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Паредес Айтор 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1
Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Атлетик Б

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
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    Прогнозы 117
    Мальорка 7.7% (9)
    X 32.5% (38)
    Атлетик Б 59.8% (70)
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    Мальорка
    Ничья
    Атлетик Б
    5.95
    3.09
    3.72
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    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Атлетик Б онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Мальорка
    7.7% (9)
    Ничья
    32.5% (38)
    Атлетик Б
    59.8% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    0:1 Атлетик Б
    17.9% (21)
    2:1 Мальорка
    4.3% (5)
    0:2 Атлетик Б
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Мальорка
    2.6% (3)
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