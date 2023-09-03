  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17043 Главный судья: Фигероа Хорхе
Мальорка
0:0
Конец матча
Атлетик Б
0'
44' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
90'+6

Ход матча

44'
 
Лекуе Иньиго
56'
Льябрес Хавьер
Ларин Кайл
 
60'
 
Прадос Беньят
Лекуе Иньиго
60'
 
Муньяин Икер
Сансет Ойян
69'
Коста Хауме
Лато Тони
 
69'
Ману Морланес
Родригес Даниэль I
 
78'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
78'
 
Гарсия Дани
Весга Микель
84'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
84'
Пратс Абдон
Дардер Серхи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 72 Количество передач 171
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Мальорка 7.7% (9)
X 32.5% (38)
Атлетик Б 59.8% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
4
Ван
дер
Хейден
Сибе
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Мальорка
5-3-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Среднее время на гол

52
100

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.4
0.85

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
105

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 1 0.25
Раильо Антонио 1 0.25
Саму Кошта 1 0.25
Лато Тони 0 0
Дардер Серхи 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 2 0.5
Весга Микель 2 (2) 0.5
Уильямс Иньяки 1 0.25
Гомес Унаи 1 0.25
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 2 0
Родригес Даниэль I 1 0
Райкович Предраг 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Руис Иньиго 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Паредес Айтор 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1
Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Атлетик Б

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Мальорка: 33%, Атлетик Б: 67%.
  • 96'
    Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Мальорка: 33%, Атлетик Б: 67%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Атлетик Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 93'
      Гонсалес Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Маффео Пабло пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем
    • 92'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 92'
      Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Мальорка 7.7% (9)
    X 32.5% (38)
    Атлетик Б 59.8% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Мальорка
    7.7% (9)
    Ничья
    32.5% (38)
    Атлетик Б
    59.8% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    0:1 Атлетик Б
    17.9% (21)
    2:1 Мальорка
    4.3% (5)
    0:2 Атлетик Б
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Мальорка
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     