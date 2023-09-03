Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Мальорка

90' Шанс! Рауль Гарсия из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

85' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Ох, нехорошо это выглядит. Маффео Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

80' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Оооо... вот это был удар! Мурики Ведат должен был забить с этой позиции.

73' Ману Морланес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Прадос Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хорошую попытку сделал Муньяин Икер . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хорошую попытку сделал Муньяин Икер . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Мальорка

50' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сегодняшная посещаемость составляет 17043 болельщиков

50' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гурусета Горка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника