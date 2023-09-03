Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена.
2:0
Перерыв
Ход матча
13'
1:0
35'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
45
Хедль
Никлас
10
Кюн
Николас
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зальцбург
Рапид Вена
46 матчей
80.4%
19.6%
37 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.7%
23.9%
17.4%
27 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
23.9%
13.1%
29 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
64 матча
57.8%
25%
17.2%
37 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.2%
45.3%
12.5%
27 побед 29 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.3%
28.1%
26.6%
29 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
62
62
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.34
1.22
Среднее время на гол
66
73
Всего голов
105
101
Голов в среднем за матч
1.64
1.58
Тотал матчей
2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
37
Больше 58%
Меньше 42%
27
19
Больше 30%
Меньше 70%
45
14
Больше 22%
Меньше 78%
50
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|4
|0.67
|Дедич Амар
|2
|0.33
|Койта Секу
|2
|0.33
|Шимич Роко
|2
|0.33
|Павлович Страхинья
|1
|0.17
|Доргелес Нене
|1
|0.17
|Глух Оскар
|1
|0.17
|Форсон Аманква
|1
|0.17
|Беду Самсон
|1
|0.17
|Ратков Петар
|1
|0.17
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.5
|Кюн Николас
|2
|0.33
|Зайдль Маттиас
|2
|0.33
|Байич Анте
|1
|0.17
|Фалли Маюлу
|1 (1)
|0.17
|Ауэр Йонас
|1
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.17
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Морманн Мартин
|0
|0
Карточки
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|2
|0
|Конате Карим
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
5
Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4
Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2 Зальцбург - ЛАСК 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4
Результаты матчей
Зальцбург
Рапид Вена
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Зальцбург
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|9 - 18
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|7.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (2)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3