  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Зальцбург
2:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
13' Гол
Шимич Роко
2:0
35' Гол
Шимич Роко
73' Желтая карточка
Байич Анте
73' Желтая карточка
Павлович Страхинья
80' Желтая карточка
Кьергаард Мауриц
89' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
90' Желтая карточка
Морманн Мартин
90'+8
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
17
Ульмер
Андреас
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
26
Морманн
Мартин
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
Зальцбург
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Зальцбург
Рапид Вена

46 матчей

80.4%
19.6%
37 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.7%
23.9%
17.4%
27 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
23.9%
13.1%
29 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

64 матча

57.8%
25%
17.2%
37 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.2%
45.3%
12.5%
27 побед 29 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.3%
28.1%
26.6%
29 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

62
62

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.34
1.22

Среднее время на гол

66
73

Всего голов

105
101

Голов в среднем за матч

1.64
1.58

Тотал матчей

2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
37
Больше 58%
Меньше 42%
27
19
Больше 30%
Меньше 70%
45
14
Больше 22%
Меньше 78%
50
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
62

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 4 0.67
Дедич Амар 2 0.33
Койта Секу 2 0.33
Шимич Роко 2 0.33
Павлович Страхинья 1 0.17
Доргелес Нене 1 0.17
Глух Оскар 1 0.17
Форсон Аманква 1 0.17
Беду Самсон 1 0.17
Ратков Петар 1 0.17
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.5
Кюн Николас 2 0.33
Зайдль Маттиас 2 0.33
Байич Анте 1 0.17
Фалли Маюлу 1 (1) 0.17
Ауэр Йонас 1 0.17
Кверфельд Леопольд 1 0.17
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Морманн Мартин 0 0

Карточки

Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 0
Конате Карим 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Глух Оскар 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауэр Йонас 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Байич Анте 1 0
Морманн Мартин 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Зайдль Маттиас 1 0

Результаты матчей

Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
5
Зальцбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4
Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2 Зальцбург - ЛАСК 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4

Результаты матчей

Зальцбург
Рапид Вена

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Зальцбург
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
2
4
1
5
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 6 0 0 16 - 2 18
2.
Штурм Грац
 6 5 1 0 12 - 2 16
3.
ЛАСК
 6 3 2 1 8 - 4 11
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 4 0 11 - 6 10
5.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 1 4 9 - 18 4
11.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
ЛАСК Хорват Саша 3
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Зальцбург 2:0 Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     