Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена.
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолШимич Роко
2:0
35' ГолШимич Роко
73' Желтая карточкаБайич Анте
73' Желтая карточкаПавлович Страхинья
80' Желтая карточкаКьергаард Мауриц
89' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
90' Желтая карточкаМорманн Мартин
90'+8
Ход матча
13'
1:0
35'
2:0
59'
73'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
45
Хедль
Никлас
10
Кюн
Николас
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зальцбург
Рапид Вена
46 матчей
80.4%
19.6%
37 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.7%
23.9%
17.4%
27 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
23.9%
13.1%
29 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
64 матча
57.8%
25%
17.2%
37 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.2%
45.3%
12.5%
27 побед 29 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.3%
28.1%
26.6%
29 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
62
62
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.34
1.22
Среднее время на гол
66
73
Всего голов
105
101
Голов в среднем за матч
1.64
1.58
Тотал матчей
2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
37
Больше 58%
Меньше 42%
27
19
Больше 30%
Меньше 70%
45
14
Больше 22%
Меньше 78%
50
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|4
|0.67
|Дедич Амар
|2
|0.33
|Койта Секу
|2
|0.33
|Шимич Роко
|2
|0.33
|Павлович Страхинья
|1
|0.17
|Доргелес Нене
|1
|0.17
|Глух Оскар
|1
|0.17
|Форсон Аманква
|1
|0.17
|Беду Самсон
|1
|0.17
|Ратков Петар
|1
|0.17
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.5
|Кюн Николас
|2
|0.33
|Зайдль Маттиас
|2
|0.33
|Байич Анте
|1
|0.17
|Фалли Маюлу
|1 (1)
|0.17
|Ауэр Йонас
|1
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.17
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Морманн Мартин
|0
|0
Карточки
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|0
|Конате Карим
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
5
Зальцбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4
Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2 Зальцбург - ЛАСК 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4
Результаты матчей
Зальцбург
Рапид Вена
Точный счет
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Зальцбург
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
24
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|ЛАСК
|Хорват Саша
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3