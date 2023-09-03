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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Первый тайм: 21'
Жилина
0'
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Жилина
4.60
4.19
4.79
Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
2
Штетина
Лукаш
4
Горосито
Николас
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
8
Стефаник
Самуэль
11
Азанго
Филип
19
Ристовски
Милан
20
Осени
Азиз
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
Спартак Трнава
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Жилина

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 15 побед

55 матчей

30.9%
29.1%
40%
17 побед 16 ничьих 22 победы

Первый тайм

21.8%
49.1%
29.1%
12 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.8%
50.9%
27.3%
12 побед 28 ничьих 15 побед

История матчей

С
4:2
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.35
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

59
26

Голов в среднем за матч

2.03
1

Среднее время на гол

44
90

Всего голов

94
50

Голов в среднем за матч

1.71
0.91

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
26
Больше 47%
Меньше 53%
29
12
Больше 22%
Меньше 78%
43
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 2 (1) 0.4
Баинович Филип 1 0.2
Компан-Брезник Миха 1 0.2
Стефаник Самуэль 0 0
Буката Мартин 0 0
Желькович Адриан 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 3 0.5
Дурис Давид 3 0.5
Илько Патрик 2 0.33
Зауэр Марио 2 0.33
Antoin Essomba 1 0.17
Копас Адам 1 0.17
Капралик Адриан 1 0.17
Eric Bille 1 0.17
Бари Кристиан 0 0
Руснак Матуш 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 1 1
Прохазка Роман 2 0
Баинович Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Джуричин Марко 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 3 0
Руснак Матуш 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Henry Addo 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
11
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Жилина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1
Жилина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0
Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Жилина

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:0 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
6.
Кошице
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Скалица
 6 2 1 3 7 - 7 7
8.
Спартак Трнава
 0:0 5 1 3 1 4 - 3 6
9.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Михаловце
 5 0 1 4 1 - 9 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 0:0 3 3 0 0 11 - 5 9
3.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спартак Трнава
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Жилина
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
6.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
ДАК Рисванис Спирос 1 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Жилина
4.60
4.19
4.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак Трнава 0:0 Жилина онлайн

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