Тур: 6. Стадион: Антон Малатинский.
0:2
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаГоросито Николас
0:1
59' ГолСтойчевски Андрей
0:2
62' ГолHenry Addo
90' Желтая карточкаШтетина Лукаш
90' Желтая карточкаЯворчек Доминик
90'+4
Ход матча
33'
59'
0:1
62'
0:2
64'
90'
90'
18
Шулек
Мартин
11
Азанго
Филип
20
Осени
Азиз
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Нападающий
-
20 Осени АзизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Спартак Трнава
Жилина
27 матчей
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 15 побед
55 матчей
30.9%
29.1%
40%
17 побед 16 ничьих 22 победы
Первый тайм
21.8%
49.1%
29.1%
12 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.8%
50.9%
27.3%
12 побед 28 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.35
0.83
Среднее время на гол
66
108
Всего голов
59
26
Голов в среднем за матч
2.03
1
Среднее время на гол
44
90
Всего голов
94
50
Голов в среднем за матч
1.71
0.91
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
26
Больше 47%
Меньше 53%
29
12
Больше 22%
Меньше 78%
43
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
52
99
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.4
|Баинович Филип
|1
|0.2
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.2
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|4
|0.67
|Дурис Давид
|3
|0.5
|Зауэр Марио
|2
|0.33
|Илько Патрик
|2
|0.33
|Antoin Essomba
|1
|0.17
|Копас Адам
|1
|0.17
|Капралик Адриан
|1
|0.17
|Стойчевски Андрей
|1
|0.17
|Eric Bille
|1
|0.17
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|1
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Яворчек Доминик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
11
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жилина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
1
20%
5
31%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1
Жилина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0
Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Жилина
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|ДАК
|Рисванис Спирос
|1 2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3