Тур: 6. Стадион: Чегека Арена.
0'
9' Желтая карточкаВертонген Ян
9' Желтая карточкаБаа Кристофер
15' Вторая желтая карточкаБаа Кристофер
24' Желтая карточкаДилейни Томас
32' Желтая карточкаДебаст Зено
49' Желтая карточкаФлипс Алексис
54' Желтая карточкаРитс Матс
Ход матча
9'
15'
24'
32'
49'
54'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Ойен
Люка
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Генк
Андерлехт
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
76.2%
10 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы
52 матча
36.5%
13.5%
50%
19 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
19.2%
51.9%
28.9%
10 побед 27 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
16 побед 12 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.12
0.78
Среднее время на гол
80
115
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.23
0.98
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
73
91
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэста Карлос
|1
|0.2
|Муньос Даниэль
|1
|0.2
|Фадера Алию
|1
|0.2
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.2
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.33
|Леони Тео
|1
|0.17
|Вертонген Ян
|1
|0.17
|Амузу Френсис
|1
|0.17
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.17
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|1
|1
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертонген Ян
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Дебаст Зено
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Генк
Андерлехт
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Генк
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 4
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|15 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 13
|7
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|15.
|6
|0
|1
|5
|7 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3