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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Генк
0:0
Второй тайм: 57'
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Вертонген Ян
9' Желтая карточка
Баа Кристофер
15' Вторая желтая карточка
Баа Кристофер
24' Желтая карточка
Дилейни Томас
32' Желтая карточка
Дебаст Зено
49' Желтая карточка
Флипс Алексис
54' Желтая карточка
Ритс Матс
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
34
Эль-Ханнус
Билаль
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
24
Ойен
Люка
28
Пейнтсил
Джозеф
90
Баа
Кристофер
1
Дюпе
Максим
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
17
Леони
Тео
8
Флипс
Алексис
12
Дольберг
Каспер
36
Дрейер
Андерс
Генк
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Генк
Андерлехт

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
76.2%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

52 матча

36.5%
13.5%
50%
19 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.2%
51.9%
28.9%
10 побед 27 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
16 побед 12 ничьих 24 победы

История матчей

ПДА
5:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.12
0.78

Среднее время на гол

80
115

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.23
0.98

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

73
91

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэста Карлос 1 0.2
Муньос Даниэль 1 0.2
Фадера Алию 1 0.2
Хейнен Бриан 1 (1) 0.2
Пейнтсил Джозеф 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 2 (1) 0.33
Леони Тео 1 0.17
Вертонген Ян 1 0.17
Амузу Френсис 1 0.17
Н'Диайе Мусса 1 0.17
Дрейер Андерс 0 0
Сарделла Киллиан 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 1 1
Кайембе Йорис 1 0
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 2 0
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Дилейни Томас 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Дебаст Зено 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Генк
Андерлехт

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Генк
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Андерлехт
 0:0 6 4 1 1 6 - 4 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
4.
Брюгге
 5 3 1 1 15 - 4 10
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Антверпен
 5 2 2 1 10 - 4 8
9.
Генк
 0:0 5 2 2 1 5 - 1 8
10.
Сент-Трейден
 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
РВДМ 47
 5 2 1 2 5 - 13 7
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 6 0 4 2 3 - 6 4
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
5.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Генк
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Андерлехт
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
9.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
10.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Дебаст Зено получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Дилейни Томас получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Андерлехт
3.92
3.78
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 0:0 Андерлехт онлайн

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