Тур: 6. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:1
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаБагер Йонас
75' Желтая карточкаАндреу Стелиос
1:0
80' ГолДаббаг Одай
1:1
89' ПенальтиКойта Абубакари
90' Красная карточкаАнану Фредерик
90'+10
Ход матча
56'
75'
80'
1:0
89'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
88 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ито РётароНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
Главный тренер: Финк Торстен
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|2
|0.33
|Андреу Стелиос
|1
|0.17
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.17
|Мбенза Исаак
|0
|0
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|3 (1)
|0.5
|Mathias Delorge
|1
|0.17
|Jarne Steuckers
|1
|0.17
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|1
|Хейманс Дан
|3
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
|Harry Charsley
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(5 матчей)
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
3 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3