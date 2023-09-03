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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
56' Желтая карточка
Багер Йонас
75' Желтая карточка
Андреу Стелиос
1:0
80' Гол
Даббаг Одай
1:1
89' Пенальти
Койта Абубакари
90' Красная карточка
Анану Фредерик
90'+10
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
7
Мбенза
Исаак
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
18
Хейманс
Дан
9
Даббаг
Одай
10
Баджи
Юссуф
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
23
Harry
Charsley
7
Койта
Абубакари
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
18
Jarne
Steuckers
13
Ито
Рётаро
Спортинг Шарлеруа
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 2 0.33
Андреу Стелиос 1 0.17
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.17
Мбенза Исаак 0 0
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 3 (1) 0.5
Mathias Delorge 1 0.17
Jarne Steuckers 1 0.17
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 1
Хейманс Дан 3 0
Багер Йонас 2 0
Nikola Stulic 0 1
Марк Дамьен 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Годо Бруно 2 0
Анану Фредерик 0 1
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0
Harry Charsley 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(5 матчей)
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
3 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Андерлехт
 6 4 1 1 7 - 5 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
4.
Брюгге
 5 3 1 1 15 - 4 10
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Антверпен
 5 2 2 1 10 - 4 8
9.
Генк
 5 2 2 1 6 - 2 8
10.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
РВДМ 47
 5 2 1 2 5 - 13 7
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
5.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Андерлехт
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
10.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
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