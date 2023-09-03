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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
1:0
Первый тайм: 45+'
Страсбург
0'
5' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:0
45' Гол

Ход матча

5'
Данте Бонфим
 
45'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 118
Ницца 77.1% (91)
X 16.9% (20)
Страсбург 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Страсбург
5.05
3.55
6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
28
Будауи
Хишем
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
10
Диоп
Софьян
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
3
Делен
Тома
7
Деминге
Джесси
29
Дукуре
Исмаэль
19
Диарра
Хабиб
27
Сиссоко
Ибраима
10
Эмега
Эмануэль
Ницца
4-3-3
Страсбург
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.57

Среднее время на гол

150
157

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.6

Среднее время на гол

105
56

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Моффи Теремас 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.5
Мотиба Лебо 1 0.25
Эмега Эмануэль 1 0.25
Перрен Люка 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 1 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Деминге Джесси 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1
Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Ницца
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ницца
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
13.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
14.
Ницца
 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Ницца
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Будауи Хишем создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Диоп Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Селс Матц делает важнейший сейв!
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Абакар Силла ошибается в защите.
    • 36'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 118
    Ницца 77.1% (91)
    X 16.9% (20)
    Страсбург 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Страсбург
    5.05
    3.55
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 1:0 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Страсбург

    Исход игры
    Ницца
    77.1% (91)
    Ничья
    16.9% (20)
    Страсбург
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    44.1% (52)
    1:0 Ницца
    22% (26)
    1:1 Ничья
    16.1% (19)
    2:0 Ницца
    8.5% (10)
    1:2 Страсбург
    1.7% (2)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
    0:2 Страсбург
    1.7% (2)
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