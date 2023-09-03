Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Люка Перрен нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи

82' Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Страсбург

80' Шанс! Люка Перрен из команды Страсбург пробил головой, но мимо

74' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Лаборд Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' ШТАНГА! Так было близко к голу - Моффи Теремас нанес удар в каркас ворот!

67' Матч возобновлен

66' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

60' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Youssouf Ndayishimiye создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Моффи Теремас наказан за толчок Люка Перрен

53' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Страсбург

51' Диоп Софьян не смог попасть в створ ударом издали

50' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.