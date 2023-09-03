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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
2:0
Конец матча
Страсбург
0'
5' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:0
45' Гол
Аталь Юсеф
2:0
75' Гол
Моффи Теремас
82' Желтая карточка
Будауи Хишем
83' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
90'+9

Ход матча

5'
Данте Бонфим
 
45'
Аталь Юсеф
(Данте Бонфим)
1:0
64'
 
Баква Дилан
Деминге Джесси
64'
 
Angelo Borges
Диарра Хабиб
69'
Бога Жереми
Диоп Софьян
 
69'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
75'
Моффи Теремас
(Тодибо Жан-Клер)
2:0
77'
Перро Ромен
Бар Мельвен
 
82'
Будауи Хишем
 
83'
 
Сиссоко Ибраима
84'
 
Прчич Саньин
Сиссоко Ибраима
84'
 
Гамейро Кевин
Абакар Силла
84'
 
Сеная Марвин
Делен Тома
86'
Гессан Эванн
Лаборд Гаэтан
 
86'
Росарио Пабло
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 617 Количество передач 357
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Ницца 77.1% (91)
X 16.9% (20)
Страсбург 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
28
Будауи
Хишем
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
10
Диоп
Софьян
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
3
Делен
Тома
7
Деминге
Джесси
29
Дукуре
Исмаэль
19
Диарра
Хабиб
27
Сиссоко
Ибраима
10
Эмега
Эмануэль
Ницца
4-3-3
Страсбург
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.57

Среднее время на гол

150
157

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.6

Среднее время на гол

105
56

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 1 0.25
Лаборд Гаэтан 1 0.25
Аталь Юсеф 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.5
Мотиба Лебо 1 0.25
Эмега Эмануэль 1 0.25
Перрен Люка 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 1 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Деминге Джесси 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1
Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Ницца
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ницца
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Сансон Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Бога Жереми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 95'
    Селс Матц делает важнейший сейв!
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Бога Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
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    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
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    • 90'
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    • 89'
      Тодибо Жан-Клер успешно блокирует удар.
    • 89'
      Люка Перрен нанес удар, но тот был заблокирован.
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      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ницца 77.1% (91)
    X 16.9% (20)
    Страсбург 5.9% (7)
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    Где смотреть матч Ницца 2:0 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:0 Страсбург

    Исход игры
    Ницца
    77.1% (91)
    Ничья
    16.9% (20)
    Страсбург
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    44.1% (52)
    1:0 Ницца
    22% (26)
    1:1 Ничья
    16.1% (19)
    2:0 Ницца
    8.5% (10)
    1:2 Страсбург
    1.7% (2)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
    0:2 Страсбург
    1.7% (2)
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