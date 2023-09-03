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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Мец
1:1
Перерыв
Реймс
0'
1:0
7' Гол
Сабали Шейх
1:1
17' Гол
Дьяките Умар
24' Желтая карточка
Теума Тедди
45' Желтая карточка
Фоке Томас

Ход матча

7'
Сабали Шейх
(Асоро Йоэль)
1:0
17'
1:1
Дьяките Умар
(Теума Тедди)
24'
 
Теума Тедди
45'
 
Фоке Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 116
Мец 17.2% (20)
X 41.4% (48)
Реймс 41.4% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Реймс
4.90
3.95
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
38
Сане
Садибу
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
99
Асоро
Йоэль
14
Сабали
Шейх
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
22
Дьяките
Умар
Мец
4-3-3
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Мец
Реймс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л2
3:0
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Среднее время на гол

72
162

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.12
0.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
170

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.5
Сабали Шейх 2 0.5
Мазиз Юссеф 1 0.25
Н'Дорам Кевин 0 0
Асоро Йоэль 0 0
Канде Фали 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 2 0.5
Ито Дзюня 1 0.25
Манетси Маршал 1 0.25
Дьяките Умар 1 0.25
Абдельамид Юнис 1 0.25
Дарами Мохаммед 1 0.25
Ричардсон Амир 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Куао Коффи 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 1 0
Теума Тедди 1 0
Манетси Маршал 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1
Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1
Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1
Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2

Результаты матчей

Мец
Реймс

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мец
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Лилль
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Мец
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 0:0 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лилль
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Мец
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лилль
 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Реймс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
  • 49'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 49'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Реймс контролирует мяч.
  • 48'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Мец пытается что-то создать.
  • 47'
    Фоке Томас получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Фоке Томас из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Камара Ламин.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Мец пытается что-то создать.
  • 46'
    Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Элисор Симон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 45'
      Куао Коффи из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Реймс: 67%.
    • 45'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 45'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Реймс контролирует мяч.
    • 43'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 42'
      Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 42'
      Сане Садибу успешно блокирует удар.
    • 41'
      Дьяките Умар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Мец пытается что-то создать.
    • 41'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Де Смет Тибо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Мец пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Реймс: 68%.
    • 40'
      Мец пытается что-то создать.
    • 39'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 36'
      Шанс! Дьяките Умар из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 36'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 35'
      Теума Тедди не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 34'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Камара Ламин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Матусива Азор.
    • 33'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Мец пытается что-то создать.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Реймс контролирует мяч.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 31'
      Мец пытается что-то создать.
    • 31'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 30'
      Мец пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 30'
      Судья свистит. Де Смет Тибо атаковал сзади соперника. Это Элисор Симон заработал своей команде штрафной
    • 29'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Мец пытается что-то создать.
    • 29'
      Мец контролирует мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 28'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 28'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 24'
      Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 20'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Элисор Симон из команды Мец поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Мец контролирует мяч.
    • 17'
      Теума Тедди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Сане Садибу успешно блокирует удар.
    • 17'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 17'
      Теума Тедди сделал результативную передачу.
    • 17'
      Ито Дзюня нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Г О О О О Л - Дьяките Умар из команды Реймс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 16'
      Агбаду Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Шанс! Юдоль Матьё из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 15'
      Асоро Йоэль из команды Мец подал угловой слева.
    • 14'
      Мец пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 13'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Мец пытается что-то создать.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Мец пытается что-то создать.
    • 11'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Реймс: 78%.
    • 10'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Мец пытается что-то создать.
    • 9'
      Элисор Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Реймс контролирует мяч.
    • 9'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Асоро Йоэль сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Шейк Сабали из команды Мец правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 7'
      Асоро Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Мец пытается что-то создать.
    • 6'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 23%, Реймс: 77%.
    • 5'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Укиджа Александр пострадал.
    • 4'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Сане Садибу выиграл воздушное противоборство у Дарами Мохаммед.
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Н'Дорам Кевин.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 1'
      Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали
    • 1'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 116
    Мец 17.2% (20)
    X 41.4% (48)
    Реймс 41.4% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Реймс
    4.90
    3.95
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мец 1:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:1 Реймс

    Исход игры
    Мец
    17.2% (20)
    Ничья
    41.4% (48)
    Реймс
    41.4% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (45)
    1:2 Реймс
    25.9% (30)
    0:1 Реймс
    12.9% (15)
    2:1 Мец
    9.5% (11)
    1:0 Мец
    4.3% (5)
    2:0 Мец
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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