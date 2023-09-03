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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Мец
2:2
Конец матча
Реймс
0'
1:0
7' Гол
Сабали Шейх
1:1
17' Гол
Дьяките Умар
25' Желтая карточка
Теума Тедди
45' Желтая карточка
Фоке Томас
1:2
52' Гол
Теума Тедди
2:2
63' Гол
Джаллоу Абли
80' Желтая карточка
Ричардсон Амир
90' Желтая карточка
Дьяките Умар
90'+7

Ход матча

7'
Сабали Шейх
(Асоро Йоэль)
1:0
17'
1:1
Дьяките Умар
(Теума Тедди)
25'
 
Теума Тедди
45'
 
Фоке Томас
46'
Эрей Кристоф
Сане Садибу
 
52'
1:2
Теума Тедди
(Дарами Мохаммед)
60'
 
Окуму Джозеф
Агбаду Эммануэль
60'
 
Уилсон-Эсбранд Джош
Де Смет Тибо
62'
Джаллоу Абли
Элисор Симон
 
63'
Джаллоу Абли
(Юдоль Матьё)
2:2
71'
 
Ричардсон Амир
Дарами Мохаммед
71'
 
Накамура Кейто
Теума Тедди
80'
 
Ричардсон Амир
80'
Диалло Папе
Асоро Йоэль
 
83'
Маига Хабиб
Сабали Шейх
 
89'
 
Хадра Реда
Манетси Маршал
90'
 
Дьяките Умар

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 295 Количество передач 537
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Мец 17.2% (20)
X 41.4% (48)
Реймс 41.4% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
38
Сане
Садибу
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
99
Асоро
Йоэль
14
Сабали
Шейх
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
22
Дьяките
Умар
Мец
4-3-3
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Мец
Реймс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л2
3:0
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Среднее время на гол

72
162

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.12
0.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
170

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.5
Сабали Шейх 2 0.5
Мазиз Юссеф 1 0.25
Джаллоу Абли 1 0.25
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Асоро Йоэль 0 0
Канде Фали 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 0.75
Ито Дзюня 1 0.25
Манетси Маршал 1 0.25
Дарами Мохаммед 1 0.25
Дьяките Умар 1 0.25
Абдельамид Юнис 1 0.25
Ричардсон Амир 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Куао Коффи 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Теума Тедди 1 0
Манетси Маршал 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1
Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1
Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1
Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2

Результаты матчей

Мец
Реймс

Точный счет

2:2
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мец
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
13.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
14.
Ницца
 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Ницца
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Уилсон-Эсбранд Джош из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Джаллоу Абли
  • 96'
    Хадра Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Мец пытается что-то создать.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
  • 95'
    Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Реймс контролирует мяч.
  • 94'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Ричардсон Амир из команды Реймс в офсайде
  • 93'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Реймс пытается что-то создать.
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    • 92'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 91'
      Реймс контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Дьяките Умар получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Дьяките Умар из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
    • 91'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Мец пытается что-то создать.
    • 90'
      Уилсон-Эсбранд Джош из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Реймс: 65%.
    • 89'
      Тактическая замена. Манетси Маршал уходит с поля и его заменяет Хадра Реда
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Накамура Кейто из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 88'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Накамура Кейто из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 88'
      Реймс контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 87'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Мец начинает контратаку
    • 87'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 86'
      Реймс контролирует мяч.
    • 86'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 86'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Реймс контролирует мяч.
    • 86'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 85'
      Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 84'
      Канде Фали нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 84'
      Камара Ламин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Маига Хабиб
    • 83'
      Куао Коффи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 82'
      Реймс контролирует мяч.
    • 81'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Тактическая замена. Асоро Йоэль уходит с поля и его заменяет Диалло Папе
    • 80'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 80'
      Ричардсон Амир получил желтую карточку от судьи
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Окуму Джозеф из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шейк Сабали
    • 79'
      Мец пытается что-то создать.
    • 79'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 78'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 77'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 77'
      Реймс контролирует мяч.
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Куао Коффи
    • 76'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 75'
      Реймс контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Реймс: 63%.
    • 75'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 74'
      Джаллоу Абли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 73'
      Джаллоу Абли из команды Мец не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 73'
      Куао Коффи из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Мец пытается что-то создать.
    • 72'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Тактическая замена. Теума Тедди уходит с поля и его заменяет Накамура Кейто
    • 71'
      Тактическая замена. Дарами Мохаммед уходит с поля и его заменяет Ричардсон Амир
    • 70'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Реймс: 63%.
    • 69'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 69'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 69'
      Н'Дорам Кевин задерживает мяч рукой
    • 68'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Окуму Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Мец пытается что-то создать.
    • 68'
      Окуму Джозеф успешно блокирует удар.
    • 68'
      Асоро Йоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Окуму Джозеф успешно блокирует удар.
    • 67'
      Джаллоу Абли пробил со штрафного прямо в стенку
    • 66'
      Теума Тедди задерживает мяч рукой
    • 66'
      Мец пытается что-то создать.
    • 66'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 65'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 65'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 64'
      Реймс контролирует мяч.
    • 63'
      Юдоль Матьё сделал результативную передачу.
    • 63'
      Г О О О О Л - Джаллоу Абли из команды Мец левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 63'
      Мец пытается что-то создать.
    • 62'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Тактическая замена. Элисор Симон уходит с поля и его заменяет Джаллоу Абли
    • 61'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 61'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Реймс: 65%.
    • 60'
      Тактическая замена. Де Смет Тибо уходит с поля и его заменяет Уилсон-Эсбранд Джош
    • 60'
      Тактическая замена. Агбаду Эммануэль уходит с поля и его заменяет Окуму Джозеф
    • 60'
      Элисор Симон из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Абдельамид Юнис.
    • 59'
      Мец контролирует мяч.
    • 59'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 58'
      Мец пытается что-то создать.
    • 57'
      Реймс контролирует мяч.
    • 57'
      Мец пытается что-то создать.
    • 56'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 56'
      Реймс контролирует мяч.
    • 55'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Реймс: 67%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 55'
      Ито Дзюня нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 55'
      Теума Тедди из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 54'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 52'
      Дарами Мохаммед сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Теума Тедди первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!
    • 52'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 51'
      Куао Коффи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Мец пытается что-то создать.
    • 51'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Реймс: 67%.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Мец контролирует мяч.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 48'
      Камара Ламин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 47'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мец пытается что-то создать.
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 46'
      Мец пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Сане Садибу уходит с поля и его заменяет Эрей Кристоф
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Реймс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Реймс контролирует мяч.
    • 48'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Мец пытается что-то создать.
    • 47'
      Фоке Томас получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Фоке Томас из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Камара Ламин.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Мец пытается что-то создать.
    • 46'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Элисор Симон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 45'
      Куао Коффи из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Реймс: 67%.
    • 45'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 45'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Реймс контролирует мяч.
    • 43'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 42'
      Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 42'
      Сане Садибу успешно блокирует удар.
    • 41'
      Дьяките Умар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Мец пытается что-то создать.
    • 41'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Де Смет Тибо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Мец пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Реймс: 68%.
    • 40'
      Мец пытается что-то создать.
    • 39'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 36'
      Шанс! Дьяките Умар из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 36'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 35'
      Теума Тедди не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Абдельамид Юнис не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Теума Тедди не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 34'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Камара Ламин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Матусива Азор.
    • 33'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Мец пытается что-то создать.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Реймс контролирует мяч.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 31'
      Мец пытается что-то создать.
    • 31'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 30'
      Мец пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 30'
      Судья свистит. Де Смет Тибо атаковал сзади соперника. Это Элисор Симон заработал своей команде штрафной
    • 29'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Мец пытается что-то создать.
    • 29'
      Мец контролирует мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 28'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 28'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 25'
      Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Реймс: 64%.
    • 20'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Элисор Симон из команды Мец поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Мец контролирует мяч.
    • 17'
      Теума Тедди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Сане Садибу успешно блокирует удар.
    • 17'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 17'
      Теума Тедди сделал результативную передачу.
    • 17'
      Ито Дзюня нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Г О О О О Л - Дьяките Умар из команды Реймс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 16'
      Агбаду Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Реймс: 66%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Шанс! Юдоль Матьё из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 15'
      Асоро Йоэль из команды Мец подал угловой слева.
    • 14'
      Мец пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 13'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Мец пытается что-то создать.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Мец пытается что-то создать.
    • 11'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Реймс: 78%.
    • 10'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Мец пытается что-то создать.
    • 9'
      Элисор Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Реймс контролирует мяч.
    • 9'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Асоро Йоэль сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Шейк Сабали из команды Мец правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 7'
      Асоро Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Мец пытается что-то создать.
    • 6'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 23%, Реймс: 77%.
    • 5'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Укиджа Александр пострадал.
    • 4'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Сане Садибу выиграл воздушное противоборство у Дарами Мохаммед.
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Н'Дорам Кевин.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 1'
      Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали
    • 1'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Мец 17.2% (20)
    X 41.4% (48)
    Реймс 41.4% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 2:2 Реймс

    Исход игры
    Мец
    17.2% (20)
    Ничья
    41.4% (48)
    Реймс
    41.4% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (45)
    1:2 Реймс
    25.9% (30)
    0:1 Реймс
    12.9% (15)
    2:1 Мец
    9.5% (11)
    1:0 Мец
    4.3% (5)
    2:0 Мец
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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