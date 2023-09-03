Тур: 4. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
1:0
7' ГолСабали Шейх
1:1
17' ГолДьяките Умар
25' Желтая карточкаТеума Тедди
45' Желтая карточкаФоке Томас
1:2
52' ГолТеума Тедди
2:2
63' ГолДжаллоу Абли
80' Желтая карточкаРичардсон Амир
90' Желтая карточкаДьяките Умар
90'+7
Ход матча
7'
1:0
17'
1:1
25'
45'
52'
1:2
63'
2:2
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
295 Количество передач 537
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Куао
Коффи
38
Сане
Садибу
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
99
Асоро
Йоэль
14
Сабали
Шейх
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
-
99 Асоро ЙоэльНападающий
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
19 Маига ХабибНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
История личных встреч
Мец
Реймс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Среднее время на гол
72
162
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.12
0.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
170
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.5
|Сабали Шейх
|2
|0.5
|Мазиз Юссеф
|1
|0.25
|Джаллоу Абли
|1
|0.25
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Асоро Йоэль
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3
|0.75
|Ито Дзюня
|1
|0.25
|Манетси Маршал
|1
|0.25
|Дарами Мохаммед
|1
|0.25
|Дьяките Умар
|1
|0.25
|Абдельамид Юнис
|1
|0.25
|Ричардсон Амир
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Куао Коффи
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
2
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1
Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1
Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1
Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2
Результаты матчей
Мец
Реймс
Точный счет
2:2
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мец
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 2:2 Реймс
Исход игры
Мец
17.2% (20)
Ничья
41.4% (48)
Реймс
41.4% (48)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (45)
1:2 Реймс
25.9% (30)
0:1 Реймс
12.9% (15)
2:1 Мец
9.5% (11)
1:0 Мец
4.3% (5)
2:0 Мец
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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