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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Тулуза
2:1
Первый тайм: 40'
Клермон
0'
1:0
8' Гол
Абухляль Закария
2:0
14' Гол
Магри Франк
2:1
34' Пенальти
Киэ Грежон
37' Желтая карточка
Бутубба Биляль

Ход матча

8'
Абухляль Закария
(Суасо Габриэль)
1:0
14'
Магри Франк
(Хелаберт Сесар)
2:0
34'
2:1
Киэ Грежон
37'
 
Бутубба Биляль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 113
Тулуза 85.8% (97)
X 10.6% (12)
Клермон 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Клермон
3.25
9.92
3.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
3
Деслер
Миккел
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
11
Хелаберт
Сесар
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
19
Магри
Франк
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
8
Бутубба
Биляль
95
Киэ
Грежон
Тулуза
3-5-2
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
0:1
Л2
3:2
Л2
1:1
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 (1) 0.75
Николайсен Расмус 1 0.25
Магри Франк 1 0.25
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Хелаберт Сесар 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.25
Ветеска Матеуш 1 0.25
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Даллинга Тийс 1 0
Коста Логан 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чам Мухаммед 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клермон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Клермон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1
Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2
Клермон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0
Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4

Результаты матчей

Тулуза
Клермон

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Тулуза
 2:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Клермон
 1:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Тулуза
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Клермон
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      После проверки VAR судья изменил решение - Клермон пробьет пенальти!
    • 32'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон.
    • 32'
      Киэ Грежон из команды Клермон в офсайде
    • 31'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 31'
      Гоналон Максим не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Коста Логан успешно блокирует удар.
    • 31'
      Чам Мухаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Контроль мяча: Тулуза: 37%, Клермон: 63%.
    • 30'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Матч возобновлен
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    Прогнозы 113
    Тулуза 85.8% (97)
    X 10.6% (12)
    Клермон 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Клермон
    3.25
    9.92
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 2:1 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:1 Клермон

    Исход игры
    Тулуза
    85.2% (98)
    Ничья
    11.3% (13)
    Клермон
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    43.5% (50)
    1:0 Тулуза
    24.3% (28)
    2:0 Тулуза
    13.9% (16)
    1:1 Ничья
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    2:2 Ничья
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