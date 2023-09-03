Тур: 4. Стадион: Мунисипал. Зрители: 28285 Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
8' ГолАбухляль Закария
2:0
14' ГолМагри Франк
2:1
34' ПенальтиКиэ Грежон
37' Желтая карточкаБутубба Биляль
73' Желтая карточкаСейду Алиду
90' Желтая карточкаДаллинга Тийс
90' Желтая карточкаДиао Мори
2:2
90' ГолОжье Флоран
90'+8
Ход матча
8'
14'
2:0
34'
2:1
37'
73'
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
344 Количество передач 567
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
19
Магри
Франк
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Магри ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Клермон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.75
|Николайсен Расмус
|1
|0.25
|Магри Франк
|1
|0.25
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Хелаберт Сесар
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|1
|0.25
|Ожье Флоран
|1
|0.25
|Ветеска Матеуш
|1
|0.25
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.25
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диао Мори
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Клермон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Клермон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1
Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2
Клермон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0
Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4
Результаты матчей
Тулуза
Клермон
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Клермон
Исход игры
Тулуза
85.2% (98)
Ничья
11.3% (13)
Клермон
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
43.5% (50)
1:0 Тулуза
24.3% (28)
2:0 Тулуза
13.9% (16)
1:1 Ничья
7% (8)
1:2 Клермон
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:0 Тулуза
1.7% (2)
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