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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 28285 Главный судья: Батта Флоран
Тулуза
2:2
Конец матча
Клермон
0'
1:0
8' Гол
Абухляль Закария
2:0
14' Гол
Магри Франк
2:1
34' Пенальти
Киэ Грежон
37' Желтая карточка
Бутубба Биляль
73' Желтая карточка
Сейду Алиду
90' Желтая карточка
Даллинга Тийс
90' Желтая карточка
Диао Мори
2:2
90' Гол
Ожье Флоран
90'+8

Ход матча

8'
Абухляль Закария
(Суасо Габриэль)
1:0
14'
Магри Франк
(Хелаберт Сесар)
2:0
34'
2:1
Киэ Грежон
37'
 
Бутубба Биляль
59'
Даллинга Тийс
Хелаберт Сесар
 
59'
Шмидт Никлас
Кассерес Кристиан
 
64'
 
Аллевина Джим
Зеффан Мехди
73'
 
Сейду Алиду
74'
Генро Денис
Магри Франк
 
75'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
75'
 
Рашани Эльбасан
Бутубба Биляль
76'
 
Андрич Комнен
Киэ Грежон
84'
Доннум Арон
Абухляль Закария
 
90'
Даллинга Тийс
 
90'
 
Диао Мори
90'
2:2
Ожье Флоран

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 344 Количество передач 567
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Тулуза 85.2% (98)
X 11.3% (13)
Клермон 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
3
Деслер
Миккел
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
11
Хелаберт
Сесар
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
19
Магри
Франк
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
8
Бутубба
Биляль
95
Киэ
Грежон
Тулуза
3-5-2
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
0:1
Л2
3:2
Л2
1:1
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 (1) 0.75
Николайсен Расмус 1 0.25
Магри Франк 1 0.25
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Хелаберт Сесар 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.25
Ожье Флоран 1 0.25
Ветеска Матеуш 1 0.25
Киэ Грежон 1 (1) 0.25
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Коста Логан 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Сейду Алиду 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Клермон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Клермон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1
Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2
Клермон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0
Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4

Результаты матчей

Тулуза
Клермон

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Лилль
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Мец
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 0:0 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лилль
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Мец
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лилль
 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Тулуза: 37%, Клермон: 63%.
  • 97'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Г О О О О Л - Ожье Флоран первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 96'
    Деслер Миккел успешно блокирует удар.
  • 96'
    Маньен Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Безумный фол. Маньен Йоанн грубо играет против соперника. Пострадал Муса Диарра
    • 93'
      Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Муса Диарра из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Гастьен Йоан.
    • 92'
      Ожье Флоран из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Диао Мори получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      Даллинга Тийс получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Тулуза 85.2% (98)
    X 11.3% (13)
    Клермон 3.5% (4)
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    Где смотреть матч Тулуза 2:2 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Клермон

    Исход игры
    Тулуза
    85.2% (98)
    Ничья
    11.3% (13)
    Клермон
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    43.5% (50)
    1:0 Тулуза
    24.3% (28)
    2:0 Тулуза
    13.9% (16)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    1:2 Клермон
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Тулуза
    1.7% (2)
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