Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Тулуза

85' Чам Мухаммед не смог попасть в створ ударом издали

84' Ох, нехорошо это выглядит. Абухляль Закария получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Абухляль Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Тулуза

80' Чам Мухаммед не смог попасть в створ ударом издали

80' Хорошую попытку сделал Абухляль Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Генро Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Клермон

79' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Аллевина Джим наказан за толчок Муса Диарра

78' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

78' Близко! Сейду Алиду нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

76' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

72' Коста Логан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Клермон

68' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Клермон

62' Удар от ворот произведет Клермон

62' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Удар от ворот произведет Клермон

59' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Сегодняшная посещаемость составляет 28285 болельщиков

53' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Абухляль Закария из команды Тулуза получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Mory Diaw все предвидел и спас команду!

47' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника