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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лион
0:4
Перерыв
ПСЖ
0'
3' Желтая карточка
Толиссо Корентен
0:1
4' Пенальти
Мбаппе Килиан
0:2
20' Гол
Хакими Ашраф
0:3
38' Гол
Асенсио Марко
0:4
45' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

3'
Толиссо Корентен
 
4'
0:1
Мбаппе Килиан
20'
0:2
Хакими Ашраф
38'
0:3
Асенсио Марко
(Угарте Мануэль)
45'
0:4
Мбаппе Килиан
(Асенсио Марко)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 215 Количество передач 355
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 123
Лион 7.3% (9)
X 17.1% (21)
ПСЖ 75.6% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
ПСЖ
5.27
4.73
1.67
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1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
2
Диоманде
Синали
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Шерки
Райан
6
Какере
Максанс
37
Нуама
Эрнест
11
Кадевере
Тино
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
7
Мбаппе
Килиан
Лион
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Лион
ПСЖ

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

42 матча

26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
10 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.42
0.78

Среднее время на гол

63
115

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.04
1.58

Среднее время на гол

44
57

Всего голов

74
48

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 (2) 1
Асенсио Марко 2 0.5
Хакими Ашраф 1 0.25
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ляказетт Александр 0 1
Чалета-Цар Дуе 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Альверо Скелли 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2

Результаты матчей

Лион
ПСЖ

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лион
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
ПСЖ
 4:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 2 8
3.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
9.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Лион
 0:4 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
ПСЖ
 4:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Лион
 0:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 4:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
3.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 0:4 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Почти ничего не получается у хозяев в атаке, но хуже то, насколько сильно проваливается команда у своих ворот. "ПСЖ", несомненно, очень хорош и максимально использует свои шансы, вот только о реальной силе парижан на сегодняшний день сложно судить по этому матчу, потому что складывается ощущение, что "Лион" просто в полной мере не готов к сезону.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-Л! Мбаппе, 0:4!
    Вновь проваливается оборона "Лиона", проходит тонкая передача Асенсио, и вываливается Мбаппе один-на-один с голкипером, после чего технично бьёт в противоход Лопешу.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено.
  • Угловой
    44'
    После подачи Какере углового с левого фланга технично пробил головой Диоманде, кивнув в направлении дальнего угла, но неточно.
  • 43'
    Какере поддавил Мануэля Угарте у лицевой, вынудив уругвайца упустить мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    42'
    Классный обводящий удар в дальний угол с линии штрафной от Мбаппе, рядом со штангой.
  • 40'
    Можно и так пробовать. С линии штрафной пытается закрутить в дальнюю "девятку" Шерки, но не получается, далековато от створа летит мяч.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-Л! Асенсио, 0:3!
    Прошла на Марко передача Угарте низом по центру, чуть сблизился Асенсио с голкипером и без проблем послал мяч в сетку мимо Лопеша!
  • 37'
    Но это не на руку "ПСЖ", поэтому сбивает сейчас темп перепасовкой в центре поля команда Луиса Энрике.
  • 36'
    Вот и прессинговать слегка начал даже у чужой штрафной "Лион". Терять уже нечего особо хозяевам, да, поэтому в последние минуты на встречных курсах пошла игра.
  • Опасный момент
    34'
    В эффектном прыжке из правого от себя угла вытаскивает Доннарумма после сильного удара Толиссо!
  • Штанга
    32'
    Перекладина! Стремительная контратака парижан завершается ударом Хакими из пределов штрафной в верхнюю стойку.
  • Опасный момент
    31'
    А вот ещё более классный удар от Шерки. Под перекладину он сильно пробил, Доннарумма отразил кончиками пальцев.
  • 30'
    Приложился нормально Чалета-Цар с левого края штрафной, но мимо створа, с внешней стороны попал мяч в сетку.
  • 29'
    И вновь хорош Эрнандес. Пас опять чуть в недодачу, что позволяет за счёт подката не пустить к мячу Нуама.
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    • 28'
      Классная по задумке диагональ к правому краю атаки хозяев, там надёжно действует Эрнандес, сыграв на опережение.
    • Угловой
      26'
      Впрочем, с подачей Какере от левого углового флажка спокойно справляется на выходе Доннарумма, зафиксировав мяч.
    • 25'
      Ну, вот это уже что-то. Нуама справа в попытке навесить едва не забрасывает мяч под перекладину, а затем на противоположном фланге зарабатывают хозяева корнер.
    • 22'
      Ничего не получается у "Лиона" и после второго пропущенного. Продолжает контролировать мяч "ПСЖ".
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-Л! Хакими, 0:2!
      Последовал наброс справа от Дембеле во вратарскую, где Лопеш дотянулся, но толком не сумел подальше выбить. Мяч едва не ушёл за лицевую, однако подкарауливший отскок Хакими успел с "ленточки" проткнуть в самый уголок.
    • 19'
      Принял передачу низом в левой части штрафной Витинья, чуть подработал, сместившись ближе к центру и пробил, однако сразу же удар накрыли.
    • 17'
      А вот теперь на острие атаки оказался Мбаппе после длиннющей передачи из линии обороны. Классно Килиан ещё в опорной обработал мяч, а вот затем на скорости не справился. Да и поддавливали уже его.
    • 16'
      Мбаппе действовал в подыгрыше, отдав с левого фланга к ближнему краю штрафной на Витинью, который неплохо пробил, хотя и прямо в руки Лопешу.
    • 15'
      Вновь "стерильный" контроль парижан в середине поля, "Лион" же всей командой садится за линию мяча.
    • 13'
      Прострел справа в штрафную "ПСЖ", вскоре после чего падает в пределах площадки Нуама. Но это всё на скорости, в динамике, игровой контакт.
    • 11'
      Неплохая атака хозяев завершается ударом Шерки с правого края штрафной в ближний угол. Рядом со штангой проходит мяч.
    • 9'
      Но то был только один выпад. В остальном продолжает контролировать игру и мяч "ПСЖ", уже особо не форсируя.
    • 7'
      И очень неплохой выпад "Лиона". По центру прошла передача на Бальде, который с ходу пробил, но попал в защитника.
    • Пенальти
      4'

      ГО-О-О-О-О-Л! Мбаппе, 0:1!
      Очень хладнокровно реализовал пенальти Килиан, на силу пробив по центру. Кипер чуть завалился в сторону и отразить не смог, хотя и коснулся мяча.

    • Желтая карточка
      3'
      Чалета-Цар же получает жёлтую за споры с арбитром.
    • Пенальти!
      2'
      Пенальти в ворота "Лиона"! Толиссо принимал передачу от голкипера, а Угарте его обокрал и получил от Корентена по ногам.
    • Первый тайм начался
      Стартовый свисток!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лион: 39%, ПСЖ: 61%.
    • 48'
      Мбаппе Килиан удалось забить из легкой позиции.
    • 47'
      Асенсио Марко сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Мбаппе Килиан забивает с правой ноги!
    • 47'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 47'
      Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 46'
      Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Маркиньос Маркос успешно блокирует удар.
    • 46'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 39%, ПСЖ: 61%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 45'
      Шанс! Диоманде Синали из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 45'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой слева.
    • 44'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Лион пытается что-то создать.
    • 44'
      Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 42'
      Мбаппе Килиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 41'
      Шерки Райан не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 40'
      Какере Максанс не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 36%, ПСЖ: 64%.
    • 39'
      Асенсио Марко удалось забить из легкой позиции.
    • 38'
      Угарте Мануэль сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Асенсио Марко забивает с левой ноги!
    • 38'
      Угарте Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 37'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 37'
      Дембеле Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 37'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 36'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 37%, ПСЖ: 63%.
    • 35'
      Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма ловит мяч
    • 34'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Шкриньяр Милан из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Угарте Мануэль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 32'
      Лион контролирует мяч.
    • 32'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хакими Ашраф и попал в перекладину!
    • 32'
      Асенсио Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 32'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 31'
      Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 31'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Мата Клинтон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
    • 30'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 30'
      Чалета-Цар Дуе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 31%, ПСЖ: 69%.
    • 30'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лион контролирует мяч.
    • 26'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Заир-Эмери Уоррен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 28%, ПСЖ: 72%.
    • 25'
      Нуама Эрнест наказан за толчок Мбаппе Килиан
    • 24'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Витинья II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Контроль мяча: Лион: 28%, ПСЖ: 72%.
    • 20'
      Г О О О О О Л - Хакими Ашраф из команды ПСЖ легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Дембеле Усман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Диоманде Синали успешно блокирует удар.
    • 19'
      Витинья II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 18'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 17'
      Мбаппе Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Маркиньос Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 16'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Витинья II. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Мбаппе Килиан из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 31%, ПСЖ: 69%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 14'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Шкриньяр Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 12'
      Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 24%, ПСЖ: 76%.
    • 9'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Маркиньос Маркос успешно блокирует удар.
    • 8'
      Кадевере Тино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Диоманде Синали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 40%, ПСЖ: 60%.
    • 4'
      Г О О О О О Л - Мбаппе Килиан из команды ПСЖ забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Антони Лопеш прыгнул вправо!
    • 3'
      Толиссо Корентен получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      ПЕНАЛЬТИ - Толиссо Корентен из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Угарте Мануэль.
    • 3'
      Толиссо Корентен ошибается в защите.
    • 3'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      Шкриньяр Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:4 ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    7.1% (9)
    Ничья
    16.5% (21)
    ПСЖ
    76.4% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.88% (86)
    Меньше
    27.12% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    49.6% (63)
    1:1 Ничья
    11% (14)
    0:1 ПСЖ
    7.9% (10)
    1:3 ПСЖ
    7.1% (9)
    2:1 Лион
    3.9% (5)
    0:2 ПСЖ
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:0 Лион
    1.6% (2)
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