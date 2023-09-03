Тур: 4. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
3' Желтая карточкаТолиссо Корентен
0:1
4' ПенальтиМбаппе Килиан
0:2
20' ГолХакими Ашраф
0:3
38' ГолАсенсио Марко
0:4
45' ГолМбаппе Килиан
Ход матча
4'
0:1
20'
0:2
38'
0:3
45'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
215 Количество передач 355
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
17
Витинья
II
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
ПСЖ
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
42 матча
26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
10 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.42
0.78
Среднее время на гол
63
115
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
2.04
1.58
Среднее время на гол
44
57
Всего голов
74
48
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.25
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|4 (2)
|1
|Асенсио Марко
|2
|0.5
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Фабиан Руис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|3
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Ляказетт Александр
|0
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2
Результаты матчей
Лион
ПСЖ
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лион
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|4:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|0:4 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|4:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|0:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:4 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:4 ПСЖ
Исход игры
Лион
7.1% (9)
Ничья
16.5% (21)
ПСЖ
76.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (86)
Меньше
27.12% (32)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
49.6% (63)
1:1 Ничья
11% (14)
0:1 ПСЖ
7.9% (10)
1:3 ПСЖ
7.1% (9)
2:1 Лион
3.9% (5)
0:2 ПСЖ
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.9% (5)
1:0 Лион
1.6% (2)
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