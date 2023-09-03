Можно и так пробовать. С линии штрафной пытается закрутить в дальнюю "девятку" Шерки, но не получается, далековато от створа летит мяч.

Классный обводящий удар в дальний угол с линии штрафной от Мбаппе, рядом со штангой.

После подачи Какере углового с левого фланга технично пробил головой Диоманде, кивнув в направлении дальнего угла, но неточно.

ГО-О-О-О-Л! Мбаппе, 0:4! Вновь проваливается оборона "Лиона", проходит тонкая передача Асенсио, и вываливается Мбаппе один-на-один с голкипером, после чего технично бьёт в противоход Лопешу.

Свисток на перерыв. Почти ничего не получается у хозяев в атаке, но хуже то, насколько сильно проваливается команда у своих ворот. "ПСЖ", несомненно, очень хорош и максимально использует свои шансы, вот только о реальной силе парижан на сегодняшний день сложно судить по этому матчу, потому что складывается ощущение, что "Лион" просто в полной мере не готов к сезону.

И вновь хорош Эрнандес. Пас опять чуть в недодачу, что позволяет за счёт подката не пустить к мячу Нуама.

Приложился нормально Чалета-Цар с левого края штрафной, но мимо створа, с внешней стороны попал мяч в сетку.

А вот ещё более классный удар от Шерки. Под перекладину он сильно пробил, Доннарумма отразил кончиками пальцев.

В эффектном прыжке из правого от себя угла вытаскивает Доннарумма после сильного удара Толиссо!

Вот и прессинговать слегка начал даже у чужой штрафной "Лион". Терять уже нечего особо хозяевам, да, поэтому в последние минуты на встречных курсах пошла игра.

Но это не на руку "ПСЖ", поэтому сбивает сейчас темп перепасовкой в центре поля команда Луиса Энрике.

ГО-О-О-О-Л! Асенсио, 0:3! Прошла на Марко передача Угарте низом по центру, чуть сблизился Асенсио с голкипером и без проблем послал мяч в сетку мимо Лопеша!

28' Классная по задумке диагональ к правому краю атаки хозяев, там надёжно действует Эрнандес, сыграв на опережение.

26' Впрочем, с подачей Какере от левого углового флажка спокойно справляется на выходе Доннарумма, зафиксировав мяч.

25' Ну, вот это уже что-то. Нуама справа в попытке навесить едва не забрасывает мяч под перекладину, а затем на противоположном фланге зарабатывают хозяева корнер.

22' Ничего не получается у "Лиона" и после второго пропущенного. Продолжает контролировать мяч "ПСЖ".

20' ГО-О-О-О-О-Л! Хакими, 0:2!

Последовал наброс справа от Дембеле во вратарскую, где Лопеш дотянулся, но толком не сумел подальше выбить. Мяч едва не ушёл за лицевую, однако подкарауливший отскок Хакими успел с "ленточки" проткнуть в самый уголок.

19' Принял передачу низом в левой части штрафной Витинья, чуть подработал, сместившись ближе к центру и пробил, однако сразу же удар накрыли.

17' А вот теперь на острие атаки оказался Мбаппе после длиннющей передачи из линии обороны. Классно Килиан ещё в опорной обработал мяч, а вот затем на скорости не справился. Да и поддавливали уже его.

16' Мбаппе действовал в подыгрыше, отдав с левого фланга к ближнему краю штрафной на Витинью, который неплохо пробил, хотя и прямо в руки Лопешу.

15' Вновь "стерильный" контроль парижан в середине поля, "Лион" же всей командой садится за линию мяча.