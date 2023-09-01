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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лион
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 44
Лион 11.4% (5)
X 15.9% (7)
ПСЖ 72.7% (32)
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Лион
Ничья
ПСЖ
6.00
5.00
1.56
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лион
ПСЖ

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

42 матча

26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
10 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.42
0.78

Среднее время на гол

63
115

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.04
1.58

Среднее время на гол

44
57

Всего голов

74
48

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.33
Тальяфико Николас 1 0.33
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (1) 1
Асенсио Марко 1 0.33
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Ляказетт Александр 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Альверо Скелли 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2

Результаты матчей

Лион
ПСЖ

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лион
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монпелье Аль-Тамари Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Лион 11.4% (5)
    X 15.9% (7)
    ПСЖ 72.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    ПСЖ
    6.00
    5.00
    1.56
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Лион - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    11.1% (5)
    Ничья
    15.6% (7)
    ПСЖ
    73.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    51.1% (23)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    0:1 ПСЖ
    8.9% (4)
    0:2 ПСЖ
    6.7% (3)
    1:3 ПСЖ
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    2:1 Лион
    4.4% (2)
    1:0 Лион
    4.4% (2)
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