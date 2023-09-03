Тур: 4. Стадион: Осеан. Главный судья: Romain Lissorgue
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
200 Количество передач 319
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
20
Логбо
Энди
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
14
Февр
Ромен
26
Пабло
Пажис
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
20 Логбо ЭндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
26 Пабло ПажисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Силла ДембоЗащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Лорьян
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.33
Среднее время на гол
56
270
Всего голов
2
12
Голов в среднем за матч
0.67
2.4
Среднее время на гол
135
37
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
55
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|2
|0.5
|Льорис Готье
|1
|0.25
|Кузяев Далер
|1
|0.25
|Грандсир Самуэль
|1
|0.25
|Опери Кристофер
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Касимир Хосуэ
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абергель Лоран
|1
|0.25
|Дукуре Сирине
|1
|0.25
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.25
|Февр Ромен
|1
|0.25
|Понсо Жульен
|1
|0.25
|Крупи Эли Джуниор
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Санганте Аруна
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лорьян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лорьян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0
Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0
Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0
Результаты матчей
Гавр
Лорьян
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гавр
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:0 Лорьян
Исход игры
Гавр
23.3% (27)
Ничья
44.8% (52)
Лорьян
31.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (45)
1:2 Лорьян
21.6% (25)
2:1 Гавр
13.8% (16)
1:0 Гавр
6.9% (8)
0:1 Лорьян
6.9% (8)
2:2 Ничья
6% (7)
1:3 Лорьян
1.7% (2)
0:2 Лорьян
1.7% (2)
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