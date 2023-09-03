Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лорьян

42' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Пабло Пажис пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

37' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

36' Логбо Энди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Гавр

31' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Калюлю Гедеон пробил со штрафного прямо в стенку

24' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кузяев Далер нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

22' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

21' Кузяев Далер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Пабло Пажис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кузяев Далер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Гавр

15' Пабло Пажис из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

15' Дукуре Сирине создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Лорьян

14' Него Лоик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лорьян

10' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Лорьян

3' Кечта Яссин пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

2' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

1' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля