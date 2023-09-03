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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Гавр
3:0
Конец матча
Лорьян
0'
1:0
53' Гол
Кузяев Далер
2:0
70' Гол
Алиуи Набиль
3:0
90' Гол
Мбемба Нолан
90'+7

Ход матча

46'
 
Силла Дембо
Менди Формоз III
53'
Кузяев Далер
(Него Лоик)
1:0
62'
 
Тосин Айегун
Дукуре Сирине
62'
 
Крупи Эли Джуниор
Пабло Пажис
63'
Джуджу Антуан
Логбо Энди
 
70'
Алиуи Набиль
(Джуджу Антуан)
2:0
72'
Н'диайе Рассул
Кечта Яссин
 
72'
 
Ле Бри Тео
Понсо Жульен
72'
 
Йонгва Дарлин
Ле Гофф Венсан
88'
Эль-Хаджам Уалид
Него Лоик
 
88'
Мбемба Нолан
Кузяев Далер
 
88'
Байо Мохамед
Алиуи Набиль
 
90'
Мбемба Нолан
(Джуджу Антуан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 438 Количество передач 587
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Гавр 23.3% (27)
X 44.8% (52)
Лорьян 31.9% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
20
Логбо
Энди
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
24
Калюлю
Гедеон
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
14
Февр
Ромен
26
Пабло
Пажис
29
Дукуре
Сирине
Гавр
4-2-3-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Гавр
Лорьян

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
Л2
2:2
Л2
2:3
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л1
1:1
Л1
1:3

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.33

Среднее время на гол

56
270

Всего голов

2
12

Голов в среднем за матч

0.67
2.4

Среднее время на гол

135
37

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
55

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 3 0.75
Кузяев Далер 2 0.5
Льорис Готье 1 0.25
Мбемба Нолан 1 0.25
Грандсир Самуэль 1 0.25
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Касимир Хосуэ 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абергель Лоран 1 0.25
Дукуре Сирине 1 0.25
Ле Гофф Венсан 1 0.25
Февр Ромен 1 0.25
Понсо Жульен 1 0.25
Крупи Эли Джуниор 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Таргаллин Уссама 1 0
Санганте Аруна 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Жульен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лорьян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лорьян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лорьян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0
Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0
Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0

Результаты матчей

Гавр
Лорьян

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
13.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
14.
Ницца
 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Ницца
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Гавр заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гавр: 43%, Лорьян: 57%.
  • 96'
    Джуджу Антуан сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Мбемба Нолан из команды Гавр правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 96'
    Байо Мохамед из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 96'
    Контроль мяча: Гавр: 43%, Лорьян: 57%.
  • 95'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 94'
    Силла Дембо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 93'
    Мбемба Нолан не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Крупи Эли Джуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Лорьян: 60%.
    • 48'
      Пабло Пажис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Лорьян: 59%.
    • 45'
      Шанс! Него Лоик из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 45'
      Кечта Яссин из команды Гавр подал угловой слева.
    • 44'
      Менди Формоз III из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Него Лоик
    • 42'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Лорьян: 56%.
    • 40'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Пабло Пажис пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 39'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 38'
      Кечта Яссин наказан за толчок Абергель Лоран
    • 37'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 36'
      Логбо Энди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Лорьян: 59%.
    • 34'
      Гавр контролирует мяч.
    • 33'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 32'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 31'
      Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Февр Ромен из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
    • 31'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 43%, Лорьян: 57%.
    • 30'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 29'
      Гавр контролирует мяч.
    • 29'
      Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Алиуи Набиль из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 26'
      Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Калюлю Гедеон пробил со штрафного прямо в стенку
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 43%, Лорьян: 57%.
    • 24'
      Льорис Готье из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Пабло Пажис пострадал.
    • 24'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 22'
      Кузяев Далер нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
    • 22'
      Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Кузяев Далер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Пабло Пажис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 47%, Лорьян: 53%.
    • 20'
      Дукуре Сирине из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Кузяев Далер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
    • 19'
      Логбо Энди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Гавр контролирует мяч.
    • 17'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Него Лоик наказан за толчок Ле Гофф Венсан
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Гавр контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Лорьян: 59%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 15'
      Пабло Пажис из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 15'
      Февр Ромен из команды Лорьян подал угловой слева.
    • 15'
      Понсо Жульен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Дукуре Сирине создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 14'
      Него Лоик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Дукуре Сирине из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Лорьян: 60%.
    • 10'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 8'
      Него Лоик наказан за толчок Понсо Жульен
    • 7'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 5'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 26%, Лорьян: 74%.
    • 4'
      Дукуре Сирине наказан за толчок Льорис Готье
    • 3'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 3'
      Кечта Яссин пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • 2'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Гавр 23.3% (27)
    X 44.8% (52)
    Лорьян 31.9% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Гавр 3:0 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 3:0 Лорьян

    Исход игры
    Гавр
    23.3% (27)
    Ничья
    44.8% (52)
    Лорьян
    31.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (45)
    1:2 Лорьян
    21.6% (25)
    2:1 Гавр
    13.8% (16)
    1:0 Гавр
    6.9% (8)
    0:1 Лорьян
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    6% (7)
    1:3 Лорьян
    1.7% (2)
    0:2 Лорьян
    1.7% (2)
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