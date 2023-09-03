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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лилль
1:0
Перерыв
Монпелье
0'
1:0
2' Гол
Языджи Юсуф

Ход матча

2'
Языджи Юсуф
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 116
Лилль 84.5% (98)
X 12.9% (15)
Монпелье 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монпелье
3.70
4.90
9.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
12
Языджи
Юсуф
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Лилль
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Монпелье

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.07

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

79
126

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.45
0.9

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

62
100

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.5
Уна Адам 1 0.25
Языджи Юсуф 1 0.25
Диаките Бафоде 1 0.25
Гомес Анхель 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.75
Аль-Тамари Мусса 3 0.75
Норден Арно 1 0.25
Саванье Тежи 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 0 1
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Йоро Лени 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жюльен Кристофер 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2
Лилль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монпелье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0
Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1
Монпелье
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2
Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1

Результаты матчей

Лилль
Монпелье

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лилль
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Реймс
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Лилль
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Мец
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 0:0 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лилль
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Мец
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Реймс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лилль
 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Монпелье: 38%.
  • 51'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Леруа Лео
  • 50'
    Омерагич Бечир ослабляет давление, выбив мяч.
  • 50'
    Кавалейру Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 50'
    Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Прогнозы 116
    Лилль 84.5% (98)
    X 12.9% (15)
    Монпелье 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Монпелье
    3.70
    4.90
    9.92
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Лилль
    84.5% (98)
    Ничья
    12.9% (15)
    Монпелье
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (72)
    Меньше
    36.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    54.3% (63)
    1:0 Лилль
    13.8% (16)
    2:0 Лилль
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    1:2 Монпелье
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Лилль
    1.7% (2)
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