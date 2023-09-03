Тур: 4. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
77
Сако
Фалае
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
-
12 Языджи ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
История личных встреч
Лилль
Монпелье
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.79
1.07
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.13
0.71
Среднее время на гол
79
126
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.45
0.9
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
62
100
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|0.5
|Уна Адам
|1
|0.25
|Языджи Юсуф
|1
|0.25
|Диаките Бафоде
|1
|0.25
|Гомес Анхель
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.75
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.75
|Норден Арно
|1
|0.25
|Саванье Тежи
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|0
|1
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Йоро Лени
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
2
Лилль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монпелье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0
Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1
Монпелье
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2
Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1
Результаты матчей
Лилль
Монпелье
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лилль
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Монпелье
Исход игры
Лилль
84.5% (98)
Ничья
12.9% (15)
Монпелье
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (72)
Меньше
36.84% (42)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
2:1 Лилль
54.3% (63)
1:0 Лилль
13.8% (16)
2:0 Лилль
12.9% (15)
1:1 Ничья
9.5% (11)
1:2 Монпелье
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Лилль
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!