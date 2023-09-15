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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Вестерло
0:3
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
15' Гол
Янссен Винсент
17' Желтая карточка
Байрам Эмин
46' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
0:2
67' Гол
Батай Йелле
71' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
0:3
83' Гол
Муйя Арбнор
90'+4
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
39
Томас
ван
ден
Кейбус
15
Сидорчук
Сергей
7
Lucas
Van
Eenoo
89
Шадли
Насер
9
Фриган
Матия
76
Стассин
Лукас
1
Бутез
Жан
5
Вейндал
Оуэн
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
34
Батай
Йелле
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
10
Баликвиша
Мишель-Анже
24
Эккеленкамп
Юрген
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
Вестерло
4-4-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Антверпен

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
3:3
ПДА
3:0
К
2:1
К
1:1
БВЛ
2:0
БВЛ
2:1
БВЛ
1:1
БВЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.33

Среднее время на гол

56
270

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фриган Матия 2 0.29
Стассин Лукас 2 0.29
Мадсен Николас 2 (2) 0.29
Йорданов Эдиссон 1 0.14
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.83
Муйя Арбнор 2 0.33
Керк Джирано 1 0.17
Батай Йелле 1 0.17
Эккеленкамп Юрген 1 0.17
Винс Сэмюэл 1 0.17
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Вермирен Артур 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йорданов Эдиссон 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Мадсен Николас 1 0
Байрам Эмин 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Янссен Винсент 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
75%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
1
9%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3
Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0

Результаты матчей

Вестерло
Антверпен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Андерлехт
 6 4 1 1 7 - 5 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
4.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
5.
Брюгге
 5 3 1 1 15 - 4 10
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
9.
Генк
 5 2 2 1 6 - 2 8
10.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
РВДМ 47
 5 2 1 2 5 - 13 7
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
5.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Андерлехт
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Вейндал Оуэн уходит с поля. Де Лат Ричи выходит вместо него
    • 46'
      Сидорчук Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Байрам Эмин получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Кейта Мандела сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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