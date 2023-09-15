Тур: 7. Стадион: Хет Куипие.
0'
0:1
15' ГолЯнссен Винсент
17' Желтая карточкаБайрам Эмин
46' Желтая карточкаСидорчук Сергей
0:2
67' ГолБатай Йелле
71' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
0:3
83' ГолМуйя Арбнор
90'+4
Ход матча
15'
0:1
17'
46'
67'
0:2
83'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
89
Шадли
Насер
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мацуо ЮсукеЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Антверпен
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.33
Среднее время на гол
56
270
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|2
|0.29
|Стассин Лукас
|2
|0.29
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.29
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.14
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.83
|Муйя Арбнор
|2
|0.33
|Керк Джирано
|1
|0.17
|Батай Йелле
|1
|0.17
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.17
|Винс Сэмюэл
|1
|0.17
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Вермирен Артур
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
75%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
1
9%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3
Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Антверпен
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
33
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3