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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Ганза
1:2
Второй тайм: 62'
Фортуна
0'
0:1
17' Гол
Цолис Христос
0:2
35' Гол
Хоффманн Андре
1:2
45' Гол
Ван дер Верфф Яспер
47' Желтая карточка
Yannik Engelhardt
51' Желтая карточка
Шумахер Кевин
57' Желтая карточка
Dennis Dressel

Ход матча

17'
0:1
Цолис Христос
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
35'
0:2
Хоффманн Андре
(Де Вейс Йорди)
45'
Ван дер Верфф Яспер
1:2
46'
Шумахер Кевин
Россбах Дамиан
 
47'
 
Yannik Engelhardt
51'
Шумахер Кевин
 
53'
 
Сиберт Джамиль
Хоффманн Андре
57'
Dennis Dressel
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Фортуна
3.32
4.90
2.24
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
17
Давид
Йонас
7
Найдхарт
Нико
26
Бахманн
Яник
21
Россипаль
Александер
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Ганза
3-3-2-2
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Ганза
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:5
Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
2:1
К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.75
2.2

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.5
Штраус Джон-Патрик 1 0.17
Прёгер Кай 1 0.17
Фролинг Нильс 1 0.17
Ван дер Верфф Яспер 1 0.17
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 4 (1) 0.67
Де Вейс Йорди 2 0.33
Гинчек Даниэль 1 0.17
Клаус Феликс 1 0.17
Хоффманн Андре 1 0.17
Вермейж Винсент 1 0.17
Yannik Engelhardt 1 0.17
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Россипаль Александер 2 0
Прёгер Кай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Переа Хуан 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 2 0
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Yannik Engelhardt 1 0

Результаты матчей

Ганза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фортуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1
Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0

Результаты матчей

Ганза
Фортуна

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ганза
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2:1 6 4 1 1 12 - 4 13
2.
Гамбург
 0:1 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
5.
Кайзерслаутерн
 1:1 6 3 1 2 10 - 10 10
6.
Ганза
 1:2 6 3 0 3 8 - 8 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Карлсруэ
 1:1 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Эльвeрсберг
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:1 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Кайзерслаутерн
 1:1 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Ганза
 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Карлсруэ
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эльвeрсберг
 1:0 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2:1 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 1:0 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Кайзерслаутерн
 1:1 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 1:1 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Фортуна
3.32
4.90
2.24
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