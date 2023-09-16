Тур: 6. Стадион: Ostseestadion.
0'
0:1
17' ГолЦолис Христос
0:2
35' ГолХоффманн Андре
1:2
45' ГолВан дер Верфф Яспер
47' Желтая карточкаYannik Engelhardt
51' Желтая карточкаШумахер Кевин
57' Желтая карточкаDennis Dressel
Ход матча
17'
35'
0:2
45'
51'
57'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
17
Давид
Йонас
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Фортуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.75
2.2
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.5
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.17
|Прёгер Кай
|1
|0.17
|Фролинг Нильс
|1
|0.17
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.17
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|4 (1)
|0.67
|Де Вейс Йорди
|2
|0.33
|Гинчек Даниэль
|1
|0.17
|Клаус Феликс
|1
|0.17
|Хоффманн Андре
|1
|0.17
|Вермейж Винсент
|1
|0.17
|Yannik Engelhardt
|1
|0.17
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Россипаль Александер
|2
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|2
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Yannik Engelhardt
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фортуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1
Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0
Результаты матчей
Ганза
Фортуна
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ганза
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|18.
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3