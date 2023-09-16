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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 24600
Ганза
1:3
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
17' Гол
Цолис Христос
0:2
35' Гол
Хоффманн Андре
1:2
45' Гол
Ван дер Верфф Яспер
47' Желтая карточка
Yannik Engelhardt
52' Желтая карточка
Шумахер Кевин
57' Желтая карточка
Dennis Dressel
80' Желтая карточка
Обердорф Тим
1:3
88' Гол
Jona Niemiec
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Цолис Христос
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
35'
0:2
Хоффманн Андре
(Де Вейс Йорди)
45'
Ван дер Верфф Яспер
1:2
46'
Шумахер Кевин
Россбах Дамиан
 
47'
 
Yannik Engelhardt
52'
Шумахер Кевин
 
54'
 
Сиберт Джамиль
Хоффманн Андре
57'
Dennis Dressel
 
62'
 
Танака Ао
Аппелькамп Синта
62'
 
Jona Niemiec
Цолис Христос
67'
Brumado Junior
Прёгер Кай
 
67'
Фролинг Нильс
Ингельссон Сванте
 
74'
 
Гинчек Даниэль
Вермейж Винсент
74'
 
Обердорф Тим
Циммерман Маттиас
80'
 
Обердорф Тим
88'
1:3
Jona Niemiec
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
88'
Кинсомби Кристиан
Бахманн Яник
 

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 15
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 321 Количество передач 448
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
17
Давид
Йонас
7
Найдхарт
Нико
26
Бахманн
Яник
21
Россипаль
Александер
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Ганза
3-3-2-2
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Ганза
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:5
Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
2:1
К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.75
2.2

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.5
Штраус Джон-Патрик 1 0.17
Прёгер Кай 1 0.17
Фролинг Нильс 1 0.17
Ван дер Верфф Яспер 1 0.17
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 4 (1) 0.67
Де Вейс Йорди 2 0.33
Гинчек Даниэль 1 0.17
Клаус Феликс 1 0.17
Хоффманн Андре 1 0.17
Вермейж Винсент 1 0.17
Yannik Engelhardt 1 0.17
Jona Niemiec 1 0.17
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Россипаль Александер 2 0
Прёгер Кай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Dennis Dressel 1 0
Переа Хуан 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 2 0
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Обердорф Тим 1 0
Yannik Engelhardt 1 0

Результаты матчей

Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1
Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0

Результаты матчей

Ганза
Фортуна

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ганза
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
5.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
6.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
16.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
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Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
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    • 46'
      Россбах Дамиан уходит с поля. Шумахер Кевин выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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