Тур: 6. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 24600
0'
0:1
17' ГолЦолис Христос
0:2
35' ГолХоффманн Андре
1:2
45' ГолВан дер Верфф Яспер
47' Желтая карточкаYannik Engelhardt
52' Желтая карточкаШумахер Кевин
57' Желтая карточкаDennis Dressel
80' Желтая карточкаОбердорф Тим
1:3
88' ГолJona Niemiec
90'+8
Ход матча
17'
35'
0:2
45'
52'
57'
80'
88'
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
321 Количество передач 448
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
17
Давид
Йонас
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Фортуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.75
2.2
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.5
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.17
|Прёгер Кай
|1
|0.17
|Фролинг Нильс
|1
|0.17
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.17
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|4 (1)
|0.67
|Де Вейс Йорди
|2
|0.33
|Гинчек Даниэль
|1
|0.17
|Клаус Феликс
|1
|0.17
|Хоффманн Андре
|1
|0.17
|Вермейж Винсент
|1
|0.17
|Yannik Engelhardt
|1
|0.17
|Jona Niemiec
|1
|0.17
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Россипаль Александер
|2
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|2
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Yannik Engelhardt
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1
Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0
Результаты матчей
Ганза
Фортуна
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ганза
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3