Тур: 6. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:0
Второй тайм: 59'
0'
1:0
9' ГолJannik Rochelt
34' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
39' Желтая карточкаСикингер Карло
Ход матча
9'
1:0
39'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|2
|0.33
|Сикингер Карло
|1
|0.17
|Коррейя Марсель
|1
|0.17
|Manuel Feil
|1
|0.17
|Jannik Rochelt
|1
|0.17
|Semih Sahin
|1
|0.17
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|0.83
|Глацель Роберт
|4
|0.67
|Джатта Бейкери
|2
|0.33
|Рейс Людовит
|1
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.17
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|3
|0
|Якобсен Торе
|2
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Джатта Бейкери
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Эльвeрсберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4
Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Гамбург
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|18.
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3