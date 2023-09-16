Тур: 6. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 10150
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолJannik Rochelt
34' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
39' Желтая карточкаСикингер Карло
2:0
60' ГолLuca Pascal Schnellbacher
71' Желтая карточкаВандермерш Юго
77' Желтая карточкаМефферт Йонас
2:1
89' ГолХайер Моритц
90' Желтая карточкаЯкобсен Торе
90'+8
Ход матча
9'
1:0
39'
60'
71'
77'
89'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
286 Количество передач 563
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Победа «Гамбурга»
-
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|2
|0.33
|Сикингер Карло
|1
|0.17
|Jannik Rochelt
|1
|0.17
|Коррейя Марсель
|1
|0.17
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0.17
|Manuel Feil
|1
|0.17
|Semih Sahin
|1
|0.17
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|0.83
|Глацель Роберт
|4
|0.67
|Джатта Бейкери
|2
|0.33
|Рейс Людовит
|1
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.17
|Хайер Моритц
|1
|0.17
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|3
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Джатта Бейкери
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гамбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4
Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Гамбург
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Победа «Гамбурга»
-