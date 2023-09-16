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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 10150
Эльвeрсберг
2:1
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
9' Гол
Jannik Rochelt
34' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
39' Желтая карточка
Сикингер Карло
2:0
60' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
71' Желтая карточка
Вандермерш Юго
77' Желтая карточка
Мефферт Йонас
2:1
89' Гол
Хайер Моритц
90' Желтая карточка
Якобсен Торе
90'+8
20
Nicolas
Kristof
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
18
Вандермерш
Юго
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Эльвeрсберг
3-4-2-1
Гамбург
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 2 0.33
Сикингер Карло 1 0.17
Jannik Rochelt 1 0.17
Коррейя Марсель 1 0.17
Luca Pascal Schnellbacher 1 0.17
Manuel Feil 1 0.17
Semih Sahin 1 0.17
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 5 (2) 0.83
Глацель Роберт 4 0.67
Джатта Бейкери 2 0.33
Рейс Людовит 1 0.17
Жан-Люк Домпе 1 0.17
Хайер Моритц 1 0.17
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 3 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 2 0
Антонич Нико 1 0
Manuel Feil 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Рамос Гильерме 1 1
Джатта Бейкери 2 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Хайер Моритц 1 0
Мухайм Миро 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
10
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гамбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4
Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Гамбург

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
5.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
6.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
16.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Весь список
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